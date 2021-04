Đảng cầm quyền xin lỗi người dân về vấn đề bất động sản

Photo : YONHAP News

Chỉ còn một tuần nữa là tới bầu cử địa phương bổ sung 7/4. Các ứng cử viên tranh cử chức Thị trưởng Seoul đang tích cực vận động tranh cử.Đồng Chủ tịch Ủy ban đối sách bầu cử đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Nak-yon ngày 31/3 đã mở cuộc họp báo xin lỗi người dân, thừa nhận Chính phủ và đảng cầm quyền chịu trách nhiệm lớn khi chưa chăm lo tốt vấn đề nhà ở cho người dân, chưa xem xét đúng thực trạng để lập chính sách một cách tỉ mỉ. Đảng cầm quyền cam kết sẽ nới lỏng mạnh quy chế tài chính với người mua nhà lần đầu.Trong khi đó, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân cũng đang tích cực kêu gọi sự ủng hộ của cử tri. Sáng ngày 31/3, đảng này đã tới thăm Ủy ban quản lý bầu cử thành phố Seoul, chỉ trích ủy ban này đang quản lý bầu cử không công bằng. Cụ thể là việc sử dụng tấm áp phích quảng cáo, khuyến khích người dân bầu cử gắn trên xe taxi sử dụng màu sắc đại diện của đảng cầm quyền.Trong buổi tranh luận trên truyền hình giữa các ứng cử viên tranh cử chức Thị trưởng Seoul, trọng tâm tranh cãi là nghi ngờ liên quan tới mảnh đất thuộc sở hữu của nhà vợ ứng cử viên Oh Se-hoon thuộc đảng Sức mạnh quốc dân ở phường Naegok (quận Seocho).Ứng cử viên Park Young-sun của đảng Dân chủ đồng hành chất vấn ông Oh đã nói dối rằng không hề hay biết về việc nhà vợ sở hữu khu đất này. Về phần mình, ứng cử viên Oh phản bác rằng bà Park đang sỉ nhục ông.Liên quan tới chính sách bất động sản, ứng cử viên Oh cam kết sẽ để khối tư nhân đóng vai trò chủ đạo trong quá trình tái kiến trúc, tái phát triển thành phố, trong khi ứng cử viên Park cam kết sẽ cung cấp căn hộ chung cư bằng một nửa giá hiện tại, ngăn chặn các hành vi đầu cơ.Chỉ còn hai ngày nữa là tới cuộc bỏ phiếu sớm. Tối ngày 31/3, bà Park dự kiến sẽ gấp rút vận động tranh cử ở quận Gwanak, ứng cử viên Oh vận động tranh cử tại quận Dongjak, thủ đô Seoul.