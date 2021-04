Mỹ kêu gọi Hàn Quốc, Nhật Bản đối thoại để giải quyết mâu thuẫn lịch sử

Photo : KBS News

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30/3 (giờ địa phương) hối thúc Hàn Quốc và Nhật Bản cần tăng cường thảo luận để tìm kiếm phương án giải quyết bền vững cho các vấn đề lịch sử giữa hai nước.Phát biểu trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra để trả lời phỏng vấn của hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) về việc Tokyo tiếp tục khẳng định chủ quyền lãnh thổ với hòn đảo Dokdo trong sách giáo khoa.Người phát ngôn trên cũng đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ ba bên Hàn-Mỹ-Nhật là mối quan hệ vững chắc và hiệu quả, đóng vài trò vô cùng quan trọng trong vấn đề an ninh và lợi ích chung, như giữ gìn chủ nghĩa dân chủ và tự do, ủng hộ nhân quyền và mở rộng quyền lợi của nữ giới; đối phó với biến đổi khí hậu; thúc đẩy hòa bình, an ninh trong khu vực và toàn cầu; củng cố quy định pháp luật khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và trên thế giới.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẽ không đưa ra lập trường về đảo “Liancourt” (Liancourt Rocks), tên gọi đảo Dokdo của Hàn Quốc được Mỹ lựa chọn nhằm thể hiện quan điểm trung lập đối với vấn đề tranh chấp chủ quyền giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.Trước đó, Bộ Giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản ngày 30/3 đã công bố kết quả kiểm duyệt sách giáo khoa sử dụng cho học sinh lớp 10 bậc trung học phổ thông. Phần lớn các sách giáo khoa môn xã hội thể hiện lập trường đơn phương của Tokyo về chủ quyền đảo Dokdo của Hàn Quốc.