Sản xuất toàn ngành công nghiệp Hàn Quốc tháng 2 tăng cao nhất trong 8 tháng

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 31/3 công bố báo cáo "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 2". Trong tháng trước, sản xuất toàn ngành công nghiệp đạt 111,6 điểm, tăng 2,1% so với tháng 1, mức tăng cao nhất trong vòng 8 tháng kể từ tháng 6/2020.Chỉ số 111,6 điểm cũng là mức cao nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê liên quan từ tháng 1/2000, khôi phục lại ngưỡng trước khi bùng phát dịch COVID-19 là tháng 12/2019 (111,5 điểm).Sản xuất ngành chế tạo và khai thác khoáng sản tăng 4,3%, trong đó riêng ngành chế tạo tăng 4,9%, quay trở lại xu hướng tăng sau khi giảm 1,2% vào tháng 1. Cụ thể, sản xuất chíp bán dẫn tăng 7,2%, chế phẩm hóa học tăng 7,9%. Tỷ lệ vận hành bình quân của ngành chế tạo đạt 77,4%, cao hơn tháng 1.Sản xuất dịch vụ tăng 1,1%, chấm dứt xu hướng giảm hai tháng liên tiếp. Trong đó, các dịch vụ tiếp xúc trực tiếp như nhà hàng, khách sạn, nghệ thuật, thể thao, giải trí tăng tới 20,4%. Điều này được phân tích là bởi Chính phủ Hàn Quốc nới lỏng một phần biện pháp cấm tụ tập, hạn chế kinh doanh từ ngày 15/2.Doanh số bán lẻ giảm 0,8%, mức giảm sâu nhất trong vòng 7 tháng, chủ yếu do tiêu dùng hàng hóa không bền, như thực phẩm, giảm 3,7%. Tuy nhiên, nếu so với một năm trước thì doanh số bán lẻ đã tăng 8,4%, hồi phục về ngưỡng trước khi bùng phát dịch COVID-19.