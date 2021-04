Liên hợp quốc: “Bắc Triều Tiên đánh cắp tiền ảo trị giá hơn 316 triệu USD”

Photo : Getty Images Bank

Báo cáo do nhóm chuyên gia của Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc hội đồng bảo an Liên hợp quốc soạn thảo được công bố ngày 31/3 (giờ địa phương) chỉ ra rằng kết quả phân tích sơ bộ vụ tấn công mạng một sàn giao dịch tiền ảo năm ngoái và quá trình rửa tiền bất hợp pháp cho thấy có mối liên hệ chặt chẽ với Bắc Triều Tiên.Theo đó, từ năm 2019 đến tháng 11 năm 2020, miền Bắc đã đánh cắp tài sản tiền ảo trị giá khoảng 316,4 triệu USD.Nhóm chuyên gia của Ủy ban cấm vận miền Bắc cho biết hiện đang điều tra vụ tấn công sàn giao dịch tiền ảo hồi tháng 9 năm 2020 với số tài sản bị đánh cắp là 281 triệu USD. Ngoài ra, vụ việc này còn được cho là có liên quan đến một vụ tấn công thứ hai vào tháng 10 cùng năm, với số tiền bị đánh cắp là 23 triệu USD.Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên chỉ ra Tổng cục trinh sát miền Bắc chính là chủ mưu đằng sau vụ tấn công này, và đang điều tra các nhóm tin tặc liên quan là Lazarus, Kimsuky.Bắc Triều Tiên được xác định là đã rửa tiền bằng cách dùng số tiền ảo đánh cắp được đổi sang tiền mặt thông qua các sàn giao dịch tiền ảo chưa niêm yết ở Trung Quốc.Liên quan đến vấn đề này, một nước thành viên Hội đồng bảo an cho rằng Bình Nhưỡng đã sử dụng tài khoản nước ngoài của công ty liên doanh, công ty ma ở Hong Kong, nhân viên ngân hàng nước ngoài, danh tính giả và mạng riêng ảo (VPN) để truy cập vào hệ thống tài chính quốc tế và thu lợi bất hợp pháp.Báo cáo này được soạn thảo căn cứ theo cơ sở tự điều tra, đánh giá và báo cáo của các nước thành viên, được phê duyệt bởi 15 quốc gia thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.