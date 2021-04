Mất bình quân 5,7 ngày từ khi xem mặt tới lễ cưới cho một vụ kết hôn quốc tế

Photo : YONHAP News

Bộ Phụ nữ và gia đình Hàn Quốc ngày 1/4 công bố kết quả "Điều tra ngành môi giới hôn nhân năm 2020", tiến hành với 379 công ty môi giới hôn nhân đăng ký tới cuối năm 2019 và 3.331 người Hàn Quốc cùng 864 người nước ngoài sử dụng dịch vụ môi giới hôn nhân trong vòng 3 năm qua (2017-2019). Bộ Phụ nữ và gia đình tiến hành điều tra các doanh nghiệp môi giới kết hôn ba năm một lần căn cứ theo Luật về quản lý ngành môi giới kết hôn.Theo kết quả điều tra, trong số những người sử dụng dịch vụ môi giới kết hôn, 61,3% người Hàn ở độ tuổi 40, 79,5% người nước ngoài ở độ tuổi 20-30. Trong đó, 83,5% là người Việt Nam, chiếm phần lớn; sau đó là Campuchia (6,8%), Uzbekistan (2,7%) và Trung Quốc (2,3%).Tỷ lệ người Hàn có trình độ Đại học trở lên chiếm 43,8%, tỷ lệ này ở người nước ngoài là 19,7%. 77,5% người nước ngoài môi giới kết hôn với người Hàn Quốc tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, cao hơn 28,2% so với kết quả điều tra năm 2014.46,4% người Hàn môi giới kết hôn có thu nhập bình quân tháng trên 3 triệu won (2.656 USD), cao gấp ba lần so với 12,6% người có thu nhập trên 2 triệu won (1.770 USD), có chiều hướng tăng dần.Thời gian từ khi xem mặt cho tới khi tổ chức lễ cưới trung bình là 5,7 ngày, dài hơn 1,3 ngày so với kết quả điều tra năm 2017; từ lúc xem mặt cho tới khi đăng ký kết hôn là trung bình 4,3 tháng, cho tới khi nhập cảnh vào Hàn Quốc là 3,8 tháng.Có 90,7% số người trả lời vẫn đang sống với bạn đời, 5,4% đã ly hôn, 2,9% đã ra khỏi nhà, 0,9% đang ly thân.Về lý do ly hôn, 29,3% người Hàn trả lời do sự khác biệt về tính cách, 24,8% không biết lý do. Trong khi đó, 49,7% người nước ngoài chọn lý do khó giao tiếp với bạn đời, 42,7% do mục đích xin việc làm.Về phí môi giới kết hôn, người Hàn trả bình quân 13.720.000 won (12.146 USD) cho đơn vị môi giới, gồm vé máy bay hai chiều, phí xem mặt và tổ chức đám cưới. Người nước ngoài trả bình quân 690.000 (610 USD) như phí hoa hồng cho người môi giới bản địa.Bộ Phụ nữ và gia đình cho biết sẽ căn cứ theo kết quả điều tra nói trên để lập ra quy định về việc đào tạo định kỳ cho các doanh nghiệp môi giới, thay vì "đào tạo một lần trước khi đăng ký kinh doanh" như hiện hành, nhằm nâng cao mức độ cảm nhận về đa văn hóa cho các doanh nghiệp môi giới hôn nhân quốc tế.Bộ cũng có kế hoạch sửa đổi luật liên quan để xử phạt nghiêm các hành vi quảng cáo môi giới sai sự thật của các đơn vị môi giới không đăng ký.Từ ngày 8/1 năm nay, các công ty môi giới hôn nhân quốc tế không được phép đăng quảng cáo sai sự thật, xâm hại nhân quyền như đăng kèm chân dung, thông tin chiều cao, cân nặng. Bộ Phụ nữ và gia đình sẽ lập phương án để các công ty môi giới kết nối người nước ngoài với các trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa địa phương trong giai đoạn đầu nhập cảnh vào Hàn Quốc.