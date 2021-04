“Hoạt động thương mại của Bắc Triều Tiên vẫn gián đoạn do các biện pháp phòng dịch”

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của báo giới ngày 31/3, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết kể từ khi Bắc Triều Tiên phong tỏa biên giới ngăn chặn dịch COVID-19, các hoạt động thương mại với bên ngoài bị gián đoạn, giá cả mặt hàng sinh hoạt thiết yếu trở nên bất ổn.Quan chức này giải thích các hoạt động thương mại ở miền Bắc vẫn tiếp tục ngưng trệ do các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt. Trong tháng 1 và tháng 2 năm nay, Bắc Triều Tiên hầu như không có giao dịch thương mại nào, ngoại trừ xuất khẩu điện lực do mặt hàng này không cần tiếp xúc giữa người với người.Quy mô thương mại Triều-Trung hai tháng vừa qua đạt 3,27 triệu USD, trong đó 3,24 triệu USD là giao dịch ngành điện lực. Giá cả các mặt hàng nhu yếu phẩm như thực phẩm tăng cao do hoạt động nhập khẩu các mặt hàng này từ Trung Quốc và Nga bị gián đoạn, giá gia vị của Trung Quốc tăng vọt.Tuy nhiên, giá gạo được cho là vẫn duy trì ổn định do chính quyền miền Bắc triển khai các biện pháp quản lý dân sinh. Bộ Thống nhất cũng phủ nhận tin đồn Bắc Triều Tiên cho đóng cửa các phiên chợ. Trong quá khứ và cả hiện tại, Bình Nhưỡng vẫn kiểm soát hành vi thương mại không được cấp phép, thậm chí gần đây còn siết chặt hơn do các biện pháp phòng dịch. Mặc dù vậy, miền Bắc vẫn không đóng chợ hay cấm các giao dịch cá nhân.Mặt khác, Bộ Thống nhất ngày 31/3 đã công bố “Sơ đồ bộ máy tổ chức Chính phủ và đảng Lao động Bắc Triều Tiên” tính đến tháng 3 năm 2021, trong đó bổ sung thêm “Ủy ban điều phối môi trường dân tộc thuộc Bộ Ngoại giao miền Bắc” và “Ủy ban điều phối dân tộc về các vấn đề của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO)” vào danh sách “cơ quan ngoại giao”.Ngoài ra, Bắc Triều Tiên đã chỉ định thêm ngày 29/11 là “Ngày công nghiệp tên lửa” trong “Danh mục dự kiến về sự kiện lớn trong năm”.