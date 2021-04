Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 3 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 3 đạt 53,83 tỷ USD, lần đầu tiên vượt mốc 50 tỷ USD trong năm nay, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức cao kỷ lục chỉ xét riêng trong các tháng 3.Nguyên nhân kim ngạch xuất khẩu tăng được phân tích là do đà tăng trưởng mạnh mẽ của các mặt hàng chủ lực như chíp bán dẫn và ô tô, cũng như các hàng hóa trung gian như dệt may, chế phẩm dầu mỏ.Xuất khẩu chế phẩm dầu mỏ tăng 18,3% so với cùng kỳ năm ngoái do giá dầu thế giới phục hồi, ghi nhận tăng trưởng dương sau hai năm ba tháng. Trong đó, chế phẩm hóa dầu đã tăng 48,5%, mức tăng cao kỷ lục. Xuất khẩu các ngành dệt may và sắt thép tăng lần lượt 9,4% và 12,8%. Kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn đạt 9,5 tỷ USD, lập nên kỷ lục mới sau hai năm 4 tháng; xuất khẩu ô tô đạt 4,4 tỷ USD, mức cao nhất sau 4 năm ba tháng.Sản phẩm chăm sóc sức khỏe y sinh học (Bio Health), và đồ điện gia dụng tiếp tục đà tăng lần lượt 19 tháng và 9 tháng liên tiếp.Tổng kim ngạch nhập khẩu của Hàn Quốc tháng 3 đạt 49,65 tỷ USD. Theo đó, cán cân thương mại tháng trước thặng dư 4,17 tỷ USD, đà thặng dư 11 tháng liên tiếp.