Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc đã đến Mỹ nhóm họp với quan chức an ninh Mỹ-Nhật

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Suh Hoon sáng ngày 31/3 (giờ địa phương) đã đến New York (Mỹ) để tham dự cuộc họp của Chánh Văn phòng an ninh Hàn-Mỹ-Nhật. Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Kim Hyung-jin và Thư ký Kế hoạch hòa bình Văn phòng an ninh quốc gia Kim Jun-ku cũng có mặt trong chuyến công tác lần này.Trả lời phỏng vấn của báo giới tại sân bay, ông Suh Hoon cho biết đây là lần đầu tiên Chánh Văn phòng an ninh ba nước Hàn-Mỹ-Nhật nhóm họp kể từ khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ra mắt. Ba nước đã và đang liên tục thảo luận, đánh giá về chính sách Bắc Triều Tiên. Ông Suh hy vọng lần nhóm họp trực tiếp này sẽ là cơ hội để các bên cùng ngồi xuống và thảo luận sâu rộng hơn.Chánh Văn phòng Suh chia sẻ mục tiêu của cuộc họp lần này là lập kế hoạch tối ưu để nối lại đàm phán phi hạt nhân với miền Bắc càng sớm càng tốt.Về khả năng tiếp xúc với Bắc Triều Tiên trong chuyến công du Mỹ lần này, ông Suh chỉ cho biết sẽ không ở lại New York lâu. Ban đầu, Chánh Văn phòng Suh có kế hoạch bay thẳng đến thủ đô Washington, song lịch trình đã có một chút thay đổi để kiểm tra các vấn đề liên quan đến cuộc tiếp xúc kín giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên diễn ra ở New York trước rồi mới di chuyển đến địa điểm tổ chức cuộc họp giữa Chánh văn phòng an ninh Hàn-Mỹ-Nhật ở bang Maryland, gần thủ đô Washington.Dự kiến, trong cuộc họp lần này, các bên sẽ thảo luận về các vấn về nổi cộm như duy trì hòa bình và ổn định bán đảo Hàn Quốc, đối phó với dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu.Ngoài ra, ông Suh dự kiến sẽ gặp gỡ Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan để thảo luận về các vấn đề như chính sách Bắc Triều Tiên. Trong cuộc gặp riêng với Cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản Kitamura Shigeru, hai bên sẽ thảo luận về phương án phối hợp song phương, nhằm thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.