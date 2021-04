Mỹ: “Phi hạt nhân hóa là trọng tâm trong chính sách với Bắc Triều Tiên”

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo ngày 1/4 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price khẳng định vấn đề phi hạt nhân hóa sẽ là trọng tâm trong chính sách với Bắc Triều Tiên của Washington, và cần phối hợp với các nước đồng minh nếu muốn phương pháp tiếp cận với miền Bắc đạt hiệu quả.Phát biểu trên của ông Price trả lời cho câu hỏi liên quan đến chính sách với miền Bắc mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đang xem xét. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối cung cấp thông tin về về kết quả của quá trình này.Ông Price nhận định cuộc thảo luận đầu tiên của quan chức an ninh quốc gia Hàn-Mỹ-Nhật diễn ra ngày 2/4 (giờ địa phương) sẽ là dịp để lắng nghe lập trường và chia sẻ quan điểm của các quan chức cấp cao Hàn Quốc và Nhật Bản.Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon và Cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản Kitamura Shigeru dự kiến nhóm họp ba bên tại Học viện Hải quân Mỹ (Naval Academy), bang Maryland, gần thủ đô Washington vào ngày 2/4 (giờ địa phương).Trong một tuyên bố trước đó, Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) Mỹ cho biết quan chức an ninh ba nước sẽ thảo luận về các vấn đề nổi cộm như duy trì hòa bình ổn định trên bán đảo Hàn Quốc và những ưu tiên trong chính sách ngoại giao.