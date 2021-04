Nhà Trắng tổ chức cuộc họp ứng phó tình trạng khan hiếm chíp bán dẫn ngày 12/4

Photo : YONHAP News

Hãng tin Bloomberg ngày 1/4 (giờ địa phương) đưa tin các cố vấn an ninh quốc gia và kinh tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ gặp gỡ các doanh nghiệp trong ngành chíp bán dẫn và ô tô vào ngày 12/4 tới (giờ địa phương), thảo luận về phương án đối phó với tình trạng khan hiếm chíp bán dẫn trên toàn thế giới hiện nay.Một nguồn tin giấu tên tiết lộ cuộc họp có sự tham dự của Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan và Giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia (NEC) Brian Deese cùng lãnh đạo các doanh nghiệp trong ngành chíp bán dẫn, ô tô, công nghệ như công ty điện tử Samsung của Hàn Quốc, hãng ô tô General Motors, GlobalFoundries. Nhà Trắng đang thảo luận với Quốc hội cũng như các nước đồng minh về vấn đề này.Cuộc khủng khoảng chíp bán dẫn trên toàn thế giới gần đây được cho là do nhu cầu máy tính xách tay và thiết bị gia dụng tăng đột biến trong mùa dịch COVID-19. Nguồn cung chíp bán dẫn bị trì hoãn và các hãng ô tô đặt công xưởng ở khu vực Bắc Mỹ đang gặp khó khăn trong khâu sản xuất.Phần lớn chíp bán dẫn trên thế giới hiện nay được cung cấp bởi hãng Samsung và công ty TSMC (Đài Loan).Bloomberg cho biết Chính phủ Mỹ đang tìm kiếm các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của việc thiếu hụt nguồn cung chíp bán dẫn, như xem xét khuyến khích mở rộng sản xuất trong nước, cải thiện lỗ hổng của chuỗi cung ứng.