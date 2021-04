Thành phố Seoul nộp hồ sơ đề xuất đồng đăng cai Olympic mùa hè Seoul - Bình Nhưỡng 2032

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul cho biết đã trình hồ sơ đề xuất về tầm nhìn và ý tưởng đồng đăng cai Thế vận hội mùa hè Seoul - Bình Nhưỡng 2032 lên Tiểu ban đăng cai tương lai (FHC) thuộc Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) vào ngày 1/4.Ngày 25/2 vừa qua, IOC đã bất ngờ lựa chọn thành phố Brisbane (Australia) để ưu tiên đàm phán về việc đăng cai Olympic 2032. Chính phủ Hàn Quốc và thành phố Seoul ngay lập tức đã bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định này, thảo luận với IOC và nộp hồ sơ đề xuất đăng cai.Chính quyền thành phố đề ra tầm nhìn Olympic Seoul - Bình Nhưỡng 2032 là "Vượt qua ranh giới, Hướng tới tương lai" (Beyond the Line, Toward the Future), đề xuất 5 ý tưởng theo từng lĩnh vực, như tổ chức một Thế vận hội tiết kiệm chi phí, giảm thiểu phá hủy môi trường, kết nối Đông-Tây hòa hợp và hòa bình, tôn trọng nhân quyền của các vận động viên.Thành phố nhấn mạnh Olympic Seoul - Bình Nhưỡng sẽ có thể đạt được cả tầm nhìn của IOC trong việc thực hiện một nền hòa bình thế giới thông qua thể thao và niềm mong mỏi lâu nay của Hàn Quốc về hòa bình và hòa hợp bán đảo Hàn Quốc. Seoul sẽ tiếp tục thảo luận với Tiểu ban đăng cai tương lai để cụ thể hóa và phát triển các nội dung của đề xuất này.Trước đó, thành phố Seoul đã tuyên bố chính thức chạy đua giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè 2032, một nội dung nhất trí trong Tuyên bố thượng đỉnh liên Triều năm 2018. Sau đó, Seoul đã được chọn là đại diện cho Hàn Quốc chạy đua giành quyền đăng cai Thế vận hội, và bắt đầu thảo luận với IOC từ tháng 1/2020.Chủ tịch IOC Thomas Bach và Tiểu ban đăng cai tương lai giải thích việc chỉ định thành phố ưu tiên đàm phán chưa phải là quyết định cuối cùng, đề nghị các thành phố khác tiếp tục thảo luận.Quyền Thị trưởng Seoul Seo Jeong-hyup nhấn mạnh Olympic Seoul - Bình Nhưỡng 2032 sẽ có thể trở thành một sự kiện bước ngoặt của quốc gia vì hòa bình bán đảo Hàn Quốc và sự hòa hợp dân tộc. Do đó, thành phố sẽ phối hợp với Chính phủ, nỗ lực tới cùng để giành được quyền đăng cai Thế vận hội.