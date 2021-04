Xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm quy định phòng dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 2/4, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 104.194 ca nhiễm COVID-19, tăng 558 ca so với một ngày trước, gồm 533 ca nhiễm phát sinh trong cộng đồng và 25 ca ngoại nhập. Như vậy, số ca nhiễm mới đã ở ngưỡng 500 ca trong ba ngày liên tiếp.Có 101 ca bệnh nguy kịch, thêm hai ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 1.737 ca.Trước tình hình dịch bệnh có xu hướng lan rộng, cơ quan phòng dịch đã lập đề xuất khuyến nghị cơ quan hành chính và chính quyền địa phương áp dụng nguyên tắc không khoan nhượng với các hành vi vi phạm quy định phòng dịch.Chủ doanh nghiệp vi phạm các quy tắc phòng dịch cơ bản như ngừng hoạt động kinh doanh sau 10 giờ, giới hạn số người sử dụng dịch vụ, không đeo khẩu trang, có thể sẽ bị đình chỉ hoạt động kinh doanh trong vòng 10 ngày ngay lập tức mà không cảnh cáo.Ngoài việc áp dụng phạt hành chính và tố cáo các hành vi vi phạm, cơ quan phòng dịch đã quyết định loại những người vi phạm khỏi danh sách được nhận tiền hỗ trợ khẩn cấp khắc phục dịch COVID-19 và hỗ trợ sinh hoạt phí.Cơ quan phòng dịch cũng cho biết chính quyền 7 địa phương và Cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia đang yêu cầu 14 trường hợp vi phạm các biện pháp phòng dịch gây phát sinh lây nhiễm phải bồi thường cho người nhiễm bệnh.Tại cuộc họp của Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương ngày 2/4, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun nhận định các vụ lây nhiễm tập thể vẫn phát sinh, đồng thời chỉ ra cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí khó có thể đảm bảo các quy tắc phòng dịch cơ bản như giữ khoảng cách an toàn hay đeo khẩu trang do đặc thù ngành nghề kinh doanh.Thủ tướng Chung cũng cho biết công tác điều tra dịch tễ đang gặp khó khăn do nhân viên cửa hàng chuyển nơi làm việc, hay hành vi che giấu lịch sử ra vào của khách hàng. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu tăng cường rà soát các cơ sở giải trí trong thời gian tới. Ngày 29/3 vừa qua, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra đặc biệt đối với các cơ sở giải trí tại các tỉnh, thành phố và có kế hoạch siết chặt rà soát các địa điểm này trong thời gian tới.Chính quyền thành phố Seoul cho biết sẽ cùng cảnh sát đẩy mạnh kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí và xử phạt kể cả là lần đầu vi phạm.