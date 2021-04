Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo thường kỳ 1/4 (giờ địa phương), một quan chức cấp cao Chính phủ Mỹ đã nhấn mạnh về hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật trong quá trình Mỹ lập và thực thi chính sách mới với Bắc Triều Tiên, cho biết Washington sẽ tích cực lắng nghe ý kiến của hai đồng minh Hàn-Nhật.Buổi họp báo trên mang tính chất giải thích về hội đàm giữa Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan và Cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản Kitamura Shigeru diễn ra vào ngày 2/4 (giờ địa phương) gần thủ đô Washington.Cuộc họp được Mỹ tổ chức nhằm thảo luận và lắng nghe ý kiến của hai nước đồng minh quan trọng, trong bối cảnh Chính phủ Tổng thống Joe Biden đang sắp sửa hoàn tất chính sách mới với Bình Nhưỡng.Quan chức trên cho biết cuộc họp này sẽ thảo luận về vấn đề chống phổ biến hạt nhân, vụ miền Bắc phóng tên lửa đạn đạo vừa qua, tình hình dịch COVID-19 tại Bắc Triều Tiên, quan hệ ngoại giao Trung-Triều gần đây. Mục tiêu chính của cuộc họp để ba nước hiểu rõ và sâu sắc hơn về vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng.Quan chức trên khẳng định cuộc họp lần này mới chỉ là sự khởi đầu, trong thời gian tới, bất cứ vấn đề nào liên quan tới Bắc Triều Tiên đều cần tới sự hợp tác, trao đổi với Hàn Quốc và Nhật Bản.Ngoài ra, quan chức này cho biết ngoài vấn đề Bắc Triều Tiên, giới chức an ninh ba nước cũng sẽ thảo luận về các mục tiêu khu vực và kinh tế, như mạng lưới cung cấp chíp bán dẫn, vấn đề vùng biển Hoa Nam (Việt Nam gọi là biển Đông).