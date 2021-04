Quan chức an ninh Hàn-Mỹ-Nhật nhấn mạnh hợp tác ba bên nhằm phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Hội nghị Chánh Văn phòng an ninh Hàn-Mỹ-Nhật đã diễn ra vào ngày 2/4 (giờ địa phương) tại Học viện Hải quân Mỹ (Naval Academy), bang Maryland, gần thủ đô Washington.Sau hội nghị, Nhà Trắng đã ra thông cáo báo chí, chia sẻ mối lo ngại về các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, tái khẳng định lập trường thực hiện phi hạt nhân hóa miền Bắc thông qua hợp tác điều chỉnh ba bên Hàn-Mỹ-Nhật.Đặc biệt, Mỹ nhận định cộng đồng quốc tế bao gồm Bắc Triều Tiên cần tuân thủ hoàn toàn nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Washington nhấn mạnh ba nước đã nhất trí hợp tác nhằm ngăn chặn phổ biến hạt nhân, tăng cường khả năng răn đe trên bán đảo Hàn Quốc vì hòa bình và ổn định trong khu vực.Nhà Trắng cho biết ba nước đã thảo luận về tầm quan trọng của việc nhanh chóng giải quyết vấn đề đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên và công dân Nhật Bản bị miền Bắc bắt cóc.Trong buổi họp báo sau hội nghị, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Suh Hoon cho biết Seoul, Washington và Tokyo đã đồng thuận với quan điểm cần phải giải quyết vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng và nỗ lực để nối lại đàm phán Mỹ-Triều.Ngoài ra, Chánh Văn phòng ba nước đã thảo luận về chính sách Bắc Triều Tiên mà Mỹ đang xem xét, dự kiến đưa ra thông báo chính thức vào trung tuần tháng 4, dựa trên nội dung trong Hội nghị an ninh Hàn-Mỹ-Nhật.Tuyên bố về chính sách Bắc Triều Tiên lần này được cho là ​​sẽ bao gồm các nguyên tắc và lập trường cơ bản về các cuộc đàm phán với miền Bắc của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.Trong một tin liên quan, Nhà Trắng sẽ nhóm họp với công ty điện tử Samsung và các doanh nghiệp trong ngành chíp bán dẫn vào ngày 12/4 (giờ địa phương). Có thể thấy Mỹ đang xem xét sâu về vấn đề khan hiếm nguồn cung chíp bán dẫn, coi đây là một trong các vấn đề kinh tế, an ninh cần giải quyết.