Số đơn hàng đóng tàu của Hàn Quốc quý I cao kỷ lục sau 13 năm

Photo : KBS News

Cơ quan nghiên cứu về đóng tàu và vận tải biển Clarkson (Anh) ngày 4/4 cho biết tổng đơn đặt hàng đóng tàu trên toàn thế giới trong quý I là 323 tàu, tương đương 10,24 triệu tấn tổng hợp bù (CGT). Trong đó, Hàn Quốc trúng thầu đơn đặt hàng 126 tàu, tương đương 5,32 triệu tấn tổng hợp bù.Số đơn đặt hàng đóng tàu mà Hàn Quốc nhận được trong quý I năm ngoái là 550.000 tấn tổng hợp bù trên tổng số 3,97 triệu tấn tổng hợp bù tổng đơn đặt hàng đóng tàu trên toàn thế giới. Như vậy, lượng đơn đặt hàng đóng tàu của Hàn Quốc đã tăng gấp 10 lần so với một năm trước. Tỷ trọng đơn đặt hàng của Hàn Quốc tăng từ 14% trong quý I năm ngoái lên 52% trong quý I năm nay.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết thành tích đơn đặt hàng quý I lần này đã lập kỷ lục mới sau 13 năm kể từ thời kỳ hoàng kim của ngành đóng tàu 2006-2008, đạt thành tích đơn đặt hàng nhiều nhất trên thế giới, chỉ xét trong quý I.Kim ngạch xuất khẩu tàu đạt 7,35 tỷ USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái, thành tích cao kỷ lục sau năm 2016.Top ba doanh nghiệp đóng tàu hàng đầu Hàn Quốc là công ty đóng tàu và hải dương Korea, công ty công nghiệp nặng Samsung và công ty đóng tàu và hải dương Daewoo đều ghi nhận thành tích đơn đặt hàng cao.Công ty đóng tàu và hải dương Korea, công ty đóng tàu lớn nhất thế giới, trúng thầu tổng cộng 68 tàu, tương đương 5,5 tỷ USD (trừ cơ sở nhà máy ngoài khơi), đạt 37% trong 14,9 tỷ USD mục tiêu đặt hàng năm nay. Số đơn đặt hàng hãng nhận được có xu hướng tăng liên tục từ 14 tàu (1,42 tỷ USD) trong tháng 1 lên 24 tàu (1,54 tỷ USD) trong tháng 2 và 30 tàu (2,52 tỷ USD) trong tháng 3.Công ty công nghiệp nặng Samsung cũng trúng thầu đơn đặt hàng 20 tàu container cỡ lớn từ hãng tàu Ever Green (Đài Loan) trong tháng này. Đến nay, công nghiệp nặng Samsung nhận được đơn đặt hàng tổng cộng 42 tàu với tổng quy mô hợp đồng là 5,1 tỷ USD, đạt 65% mục tiêu tổng đơn đặt hàng năm nay (7,8 tỷ USD).Trong quý I, công ty đóng tàu và hải dương Daewoo đã trúng thầu 10 tàu chở dầu thô cỡ siêu lớn (VLCC), tương đương tổng quy mô hợp đồng đạt 1.100 tỷ won (975,44 triệu USD). Tổng giá trị đơn đặt hàng mà công ty này nhận được đến nay là 1,79 tỷ USD (19 tàu), đạt 23% mục tiêu của năm.Tổng quy mô đơn hàng mà Top ba doanh nghiệp đóng tàu hàng đầu Hàn Quốc nhận được trong quý I đạt gần 14.000 tỷ won (12,41 tỷ USD).Ngành đóng tàu phân tích lý do số đơn đặt hàng đóng tàu Hàn Quốc nhận được tăng mạnh là do lưu lượng hàng hóa vận chuyển qua đường biển phục hồi, môi trường đơn hàng trên thế giới cải thiện do giá cước vận chuyển tăng. Thêm vào đó, doanh nghiệp đóng tàu Hàn Quốc được hưởng lợi từ các quy chế về môi trường của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) nhờ có lợi thế kỹ thuật cao, là lựa chọn an toàn nhất cho các chủ tàu đặt hàng đóng tàu thân thiện với môi trường.