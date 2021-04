Nợ hộ gia đình Hàn Quốc gần bằng 100% GDP

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu tài chính công Hàn Quốc (KIPF) ngày 5/4 công bố số liệu cho biết tính tới quý II năm ngoái, tỷ lệ nợ hộ gia đình trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc đạt 98,6%, cao hơn nhiều so với bình quân toàn thế giới là 63,7%, bình quân chung các nước phát triển là 75,3%.Bên cạnh đó, nợ hộ gia đình của Hàn Quốc cũng đang tăng nhanh. Tỷ lệ nợ hộ gia đình trên GDP đã tăng 27,6% kể từ sau năm 2008, trong khi bình quân thế giới tăng 3,7%, bình quân các nước phát triển lại giảm 0,9%.Ngoài ra, chất lượng nợ cũng ở mức xấu. Trong số nợ hộ gia đình Hàn Quốc, có 22,8% là nợ ngắn hạn (1 năm), cao hơn hẳn so với các nước lớn châu Âu như Pháp (2,3%), Đức (3,2%), Tây Ban Nha (4,5%), Ý (6,5%), Anh (11,9%). Tỷ lệ nợ ngắn hạn cao có nghĩa là rủi ro về tính thanh khoản cao. Mỹ là nước duy nhất có tỷ lệ nợ ngắn hạn cao hơn Hàn Quốc trong số các nước lớn, đạt 31,6%.Tỷ lệ nợ tài chính trên tài sản tài chính hộ gia đình là 47,2% (năm 2019), cao hơn Pháp (30%), Anh (28,7%), Đức (28,3%), Mỹ (17,3%). Tỷ lệ này càng cao có nghĩa là rủi ro vỡ nợ càng lớn.Trong nợ hộ gia đình, tỷ lệ nợ vay thế chấp mua nhà trên GDP là 43,9%, tương tự với các nước Mỹ (49,5%), Pháp (45,4%), Tây Ban Nha (41,6%). Rủi ro về nợ thế chấp mua nhà của Hàn Quốc không cao hơn so với các nước khác, nhưng đang có xu hướng tăng nhanh. KIPF đề xuất Chính phủ cần giám sát và quản lý chặt chẽ.Viện nghiên cứu tài chính công Hàn Quốc cảnh báo trong bối cảnh hiện tại, nếu Chính phủ nâng lãi suất cơ bản đột ngột sẽ gây ra cú sốc tới toàn bộ nền kinh tế, như gánh nặng trả lãi của hộ gia đình tăng mạnh.