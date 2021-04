39 tổ chức Hàn-Trung-Nhật yêu cầu rút lại luận văn của giáo sư Harvard về vấn đề nô lệ tình dục thời chiến

Photo : KBS News

39 tổ chức dân sự, học thuật của Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản ngày 5/4 đã ra tuyên bố chung với nội dung yêu cầu giáo sư John Mark Ramseyer thuộc Trường Luật Harvard (Mỹ) rút lại luận văn gây tranh cãi về vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui thời chiến.Tuyên bố này do Liên minh giáo dục lịch sử và hòa bình châu Á của Hàn Quốc, Mạng lưới trẻ em và sách giáo khoa (Network21) của Nhật Bản, Trung tâm nghiên cứu vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui thời chiến thuộc Đại học sư phạm Thượng Hải của Trung Quốc khởi xướng, cùng 36 tổ chức của ba nước đồng tham gia.Các tổ chức này chỉ trích giáo sư Ramseyer coi thường rất nhiều chứng cứ và lời làm chứng về việc các phụ nữ đã bị cưỡng ép mua vui, xâm hại nhân quyền trong thời chiến. Lập luận mà giáo sư Ramseyer đưa ra trong luận văn tương tự như lập luận của phe phủ nhận trách nhiệm chiến tranh từ trước tới nay ở Nhật Bản, khẳng định rằng những phụ nữ bị ép mua vui là phụ nữ mại dâm.Các tổ chức này chỉ ra rằng vụ tranh cãi của giáo sư Ramseyer đã vượt ra khỏi tự do học thuật, ẩn chứa một vấn đề cơ bản hơn. Vụ việc này xuất phát từ việc Chính phủ Tokyo không hề hối lỗi về lịch sử xâm lược thực dân, các tội ác xâm hại nhân quyền mà nước này đã gây ra.Trong "Tuyên bố Kono" của cựu Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yohei Kono đưa ra hồi năm 1993 có nội dung thừa nhận sự tồn tại của chế độ nô lệ tình dục phục vụ cho binh lính Nhật trong Thế chiến II và xin lỗi những nạn nhân của chế độ này. Vậy nhưng sau đó, Tokyo đã có nhiều động thái hòng vô hiệu hóa tuyên bố này. Chính thái độ này của Chính phủ Nhật Bản đã dẫn tới việc luận văn của ông Ramseyer được đăng trên tạp chí học thuật với danh nghĩa "tự do học thuật".Các tổ chức trên cũng đồng thời yêu cầu tạp chí học thuật “Đánh giá quốc tế về pháp luật và kinh tế” (International Review of Law and Economics) và Đại học Harvard tái xem xét và rút lại luận văn này.