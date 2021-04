Bộ Thống nhất mở thêm địa điểm đoàn tụ qua video cho gia đình ly tán liên Triều

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 5/4, người phát ngôn Bộ Thống nhất Lee Jong-joo thông báo kế hoạch bổ sung thêm 6, 7 địa điểm đoàn tụ qua video trên cả nước cho các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên.Hiện nay, 13 địa điểm đoàn tụ qua video trên cả nước chủ yếu tập trung ở thủ đô Seoul và địa phương lân cận. Quyết định trên của Bộ Thống nhất là nhằm giúp các thành viên gia đình bị ly tán gặp gỡ qua video thuận tiện hơn, trong bối cảnh các cuộc gặp gỡ trực tiếp trở nên khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cũng như đối thoại hai miền Nam-Bắc đang tạm thời bị gián đoạn.Cùng với đó, người phát ngôn Lee cho biết Chính phủ sẽ tiến hành khảo sát toàn bộ các gia đình bị ly tán do chiến tranh từ ngày 6/4 đến cuối tháng 10. Đối tượng khảo sát là khoảng 48.000 người từng đăng ký trên hệ thống thông tin gia đình ly tán của Bộ Thống nhất và những người đăng ký mới.Cuộc khảo sát này được tiến hành 6 năm một lần, căn cứ theo "Luật về xác minh tình trạng sinh, tử và thúc đẩy giao lưu đối với gia đình ly tán liên Triều". Đây là đợt khảo sát thứ ba được tiến hành sau hai lần trước đó là vào năm 2011 và 2016.Cuộc khảo sát năm nay sẽ sửa đổi và bổ sung thông tin từng cá nhân thành viên gia đình ly tán nhằm tăng độ chính xác của thông tin, lắng nghe ý kiến của người liên quan về phương thức trao đổi, trước hình hình điều kiện gặp gỡ thay đổi do thành viên gia đình ly tán nay đều đã cao tuổi và tình hình dịch COVID-19 lan rộng.Bộ Thống nhất dự kiến sẽ tiến hành khảo sát từ nay cho đến hết tháng 7, bằng các hình thức như gọi điện thoại, gửi bảng câu hỏi qua đường bưu điện, hay tới tận nhà. Kết quả dự kiến sẽ được công bố vào trung tuần tháng 10 năm nay.