Hơn nửa tỷ người dùng Facebook bị rò rỉ thông tin cá nhân

Photo : KBS News

Chuyên trang kinh tế Business Insider (Mỹ) và hãng tin Reuters (Anh) ngày 3/4 (giờ địa phương) đưa tin cho biết thông tin cá nhân của 533 triệu người dùng Facebook đã bị rò rỉ. Dữ liệu rò rỉ có chứa thông tin cá nhân người dùng từ 106 quốc gia bao gồm số điện thoại, tài khoản Facebook, tên đầy đủ, nơi cư trú, ngày sinh, nghề nghiệp, địa chỉ email và giới tính. Business Insider cho biết kết quả trùng khớp sau khi so sánh một số thông tin rò rỉ với số điện thoại của người dùng.Ông Alon Gal, Giám đốc công nghệ (CTO) kiêm chuyên gia an ninh mạng của công ty tình báo tội phạm mạng Hudson Rock (Israel) cho biết thông tin bị rò rỉ lần này có vẻ giống với số điện thoại trên Facebook mà các tin tặc (hacker) đã truyền tay nhau từ hồi tháng 1.Theo hình ảnh chụp màn hình trang web buôn bán thông tin cá nhân do ông Gal công bố, Ai Cập có khoảng 44 triệu người bị lộ thông tin, Tunisia là 40 triệu người, Ý 35 triệu người, Mỹ 32 triệu người, Ả-rập Xê-út 28 triệu người, Pháp 20 triệu người. Số người Hàn Quốc sử dụng Facebook bị rò rỉ thông tin là hơn 120.000 người.Trong một tuyên bố, Facebook khẳng định đây là những dữ liệu cũ, có liên quan đến lỗ hổng bảo mật báo cáo trước đó và được khắc phục vào tháng 8 năm 2019.Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên dữ liệu người dùng Facebook bị rò rỉ trên mạng xã hội. Trước đó, công ty tư vấn chính trị Cambridge Analytica (Anh) bị cáo buộc thu thập dữ liệu của 80 triệu người dùng Facebook, nhắm mục tiêu đến các cử tri bằng những quảng cáo chính trị trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.