Chính giới dốc toàn lực kêu gọi cử tri bỏ phiếu bầu cử địa phương bổ sung 7/4

Photo : YONHAP News

Chính giới Hàn Quốc đang dốc toàn lực kêu gọi sự ủng hộ của cử tri trong bối cảnh chỉ còn một ngày nữa sẽ diễn ra bầu cử địa phương bổ sung 7/4.Ứng cử viên Thị trưởng Seoul của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Park Young-sun tiếp tục công kích ứng cử viên Oh Se-hoon của đảng đối lập Sức mạnh quốc dân rằng ông đã nói dối về việc không hề hay biết mảnh đất ở phường Naegok (quận Seocho, Seoul) thuộc sở hữu của nhà vợ. Bà Park chỉ trích ông Oh chỉ chọn nhớ những thứ cần thiết, và phớt lờ những điều gây bất lợi cho bản thân. Ngoài ra, ứng cử viên đảng cầm quyền nhấn mạnh việc điều hành thành phố một cách ổn định là cần thiết để khắc phục cuộc khủng hoảng COVID-19, việc người đứng đầu thành phố Seoul đối đầu với Chính phủ sẽ không mang lại ích lợi gì.Từ sáng sớm ngày 6/4, bà Park bắt chuyến xe buýt số 6411 đầu tiên trong ngày, tích cực kêu gọi sự ủng hộ của tầng lớp cử tri tiến bộ. Cho tới tối cùng ngày, bà Park đi vòng quanh khu vực phía Tây Seoul cho tới quảng trường Gwanghwamun để chào hỏi và vận động cử tri.Trong khi đó, ban lãnh đạo đảng Sức mạnh quốc dân tới ga Shinchon để kêu gọi tầng lớp thanh niên tích cực tham gia bỏ phiếu, phán xét chính quyền đương nhiệm vô dụng và rạn nứt, giúp đảng đối lập phát huy sức mạnh của sự cân bằng và kìm hãm phe cầm quyền. Ứng cử viên Oh khẳng định sẽ cùng với Chủ tịch Ahn Cheol-soo của Đảng vì Quốc dân gây dựng một nền chính trị hòa hợp.Các đảng đều tích cực kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu trong ngày 7/4. Chủ tịch Ủy ban đối sách bầu cử đảng Dân chủ đồng hành Lee Nak-yon đánh giá tỷ lệ bỏ phiếu sớm đạt mức cao là kết quả của sự đoàn kết ở tầng lớp cử tri ủng hộ, giúp lật ngược tình thế. Ông Lee nhấn mạnh kết quả sẽ được quyết định vào phút cuối cùng.Trong khi Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng Sức mạnh quốc dân Kim Jong-in lại đánh giá tỷ lệ bỏ phiếu sớm ở mức cao thể hiện sự phẫn nộ của cử tri với Chính phủ.Trong cuộc đua chức Thị trưởng Busan, các ứng cử viên của hai đảng cầm quyền và đối lập cũng tích cực lấy lòng cử tri những phút cuối cùng trước thềm bầu cử. Ứng cử viên Kim Young-choon của đảng cầm quyền ngày 6/4 đã đi vòng quanh 11 quận, huyện khu vực Busan để vận động cử tri bỏ phiếu cho bản thân, người có thể vực dậy nền kinh tế Busan khỏi khủng hoảng.Ứng cử viên của đảng Sức mạnh quốc dân Park Hyung-jun cũng tích cực vận động tranh cử như tại quận Haeundae, Dongnae, quận Buk, kêu gọi cử tri phán xét chính quyền đương nhiệm, thổi một làn gió đổi mới cho đất nước.