Bộ Thống nhất lấy làm tiếc về việc Bình Nhưỡng không tham dự Thế vận hội Tokyo

Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 6/4 đã bày tỏ lập trường lấy làm tiếc về việc Bắc Triều Tiên quyết định không tham gia Thế vận hội mùa hè Tokyo dự kiến diễn ra vào tháng 7 năm nay, do dịch COVID-19.Trả lời phỏng vấn của báo chí, một quan chức Bộ Thống nhất chia sẻ Seoul đã từng hy vọng sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này là cơ hội thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, hòa giải và hợp tác giữa hai miền Nam-Bắc.Quan chức này nhấn mạnh trong thời gian qua, hai miền Nam-Bắc đã có kinh nghiệm thúc đẩy hòa bình và hợp tác bán đảo Hàn Quốc thông qua các hoạt động giao lưu thể thao, như đồng tham gia các giải đấu thể thao quốc tế. Do đó, Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực để tìm kiếm cơ hội tiếp xúc với Bình Nhưỡng trên nhiều lĩnh vực bao gồm cả thể thao.Trang web “Thể thao Triều Tiên” của Bộ Thể thao miền Bắc cùng ngày thông báo Ủy ban Olympic nước này đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng ngày 25/3 vừa qua, quyết định không tham gia Thế vận hội mùa hè lần thứ 32, nhằm bảo vệ các vận động viên trước cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu liên quan đến dịch COVID-19.Mặt khác, quan chức Bộ Thống nhất xác nhận hiện vẫn chưa có động thái nào cho thấy Bắc Triều Tiên sẽ tham gia vòng loại thứ hai Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) Qatar khu vực châu Á tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng 6 tới.Cùng ngày, truyền thông nước ngoài như tờ Thời báo New York (Mỹ) và Hãng thông tấn AFP (Pháp) nhận định quyết định trên của miền Bắc đã cướp đi cơ hội tiếp xúc của các nước với đất nước cô lập này.