Quan chức an ninh Hàn-Mỹ nhất trí sớm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh song phương

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Suh Hoon ngày 5/4 đã trở về nước sau chuyến thăm Mỹ tham dự Hội nghị Chánh Văn phòng an ninh Hàn-Mỹ-Nhật. Gặp gỡ phóng viên tại sân bay quốc tế Incheon, ông Suh tiết lộ Seoul và Washington đã thảo luận về việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh song phương sớm nhất có thể, song chưa xác định thời điểm cụ thể.Chánh văn phòng Suh Hoon cho biết hai bên nhất trí trên nguyên tắc là Tổng thống Moon Jae-in sẽ thăm Mỹ, song thời gian sẽ quyết định sau khi cân nhắc tới tình hình dịch COVID-19.Về kết quả của chuyến công du Mỹ lần này, ông Suh nhận định việc Chánh Văn phòng ba nước Hàn-Mỹ-Nhật nhóm họp trong thời điểm chính quyền tân Tổng thống Joe Biden mới thành lập và Washington đang hoàn thiện khâu xem xét chính sách Bắc Triều Tiên có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Các bên đã lắng nghe những trọng tâm trong chính sách miền Bắc của Mỹ, thảo luận sâu sắc và hiệu quả về những nội dung cụ thể. Quan chức an ninh ba nước nhất trí nên xúc tiến đàm phán Mỹ-Triều càng sớm càng tốt. Ba bên cũng thảo luận về vấn đề áp lệnh trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên phù hợp với tiến trình các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa.Liên quan đến việc Trung Quốc gợi ý cần nới lỏng các lệnh trừng phạt với Bắc Triều Tiên trong Hội nghị Ngoại trưởng Hàn-Trung ngày 3/4 vừa qua, ông Suh không cho rằng điều này khác với lập trường giữa Mỹ và Hàn Quốc. Chánh văn phòng Suh khẳng định việc Seoul thảo luận sâu sắc với Washington về vấn đề bán đảo Hàn Quốc là lẽ dĩ nhiên, đồng thời cho rằng cũng rất phù hợp khi thảo luận vấn đề này với Bắc Kinh, nước thể hiện quyết tâm đóng góp ý kiến về vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc.