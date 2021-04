Tiêu dùng trực tuyến tháng 2 tăng hơn 15%

Photo : KBS News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 6/4 công bố báo cáo "Xu hướng mua sắm trực tuyến tháng 2". Theo đó, giá trị giao dịch trực tuyến trong tháng 2 đạt 13.762,8 tỷ won (12,25 tỷ USD), tăng 15,2% so với một năm trước.Nếu xét tới mức tăng tháng 2 năm ngoái là 23,6% thì có thể thấy thị trường mua sắm trực tuyến vẫn đang tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng.Tuy nhiên, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 15.000 tỷ won (13,36 tỷ USD), giảm so với tháng 1. Tỷ trọng mua sắm trực tuyến trên tổng doanh số bán lẻ là 28,1%.Xét theo nhóm hàng, giao dịch trực tuyến dịch vụ ăn uống đạt 733,2 tỷ won (652,8 triệu USD), tăng 64,6% so với một năm trước. Mặt hàng nông sản, chăn nuôi, thủy sản tăng 40,2%, thực phẩm tăng 29,1%, máy tính và linh kiện tăng 28,9%. Cục thống kê quốc gia giải thích do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các dịch vụ giao hàng ăn uống tăng. Thêm vào đó, trong tháng 2 có kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, nên giao dịch các mặt hàng thực phẩm tươi sống cũng tăng.Đặc biệt, các dịch vụ văn hóa, giải trí đã tăng 16,9%, lần đầu tăng kể từ sau khi bùng phát dịch COVID-19. Xu hướng tăng được phân tích là do Chính phủ nới lỏng giãn cách xã hội từ sau trung tuần tháng 1. Tuy nhiên, giá trị giao dịch vẫn thấp hơn so với trước khi bùng phát dịch.Trong khi đó, các mặt hàng như mỹ phẩm giảm 14,1%, dịch vụ du lịch và giao thông giảm 18,6%, quần áo và trang sức giảm 11,5%.Giá trị mua sắm trực tuyến qua điện thoại di động đạt 9.733,8 tỷ won (8,67 tỷ USD), tăng 20,2% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 70,7% tổng giá trị mua sắm trực tuyến, tiếp tục xác lập mức cao kỷ lục.