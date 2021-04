Nhiệt độ Hàn Quốc tháng 3 năm nay cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cục khí tượng và thủy văn Hàn Quốc ngày 6/4 cho biết do ảnh hưởng của khối khí áp cao nóng di chuyển vào tháng trước, nền nhiệt trên cả nước liên tục ở mức cao, khiến nhiệt độ bình quân trên toàn quốc trong tháng 3 đạt 8,9 độ C, mức cao nhất kể từ sau năm 1973.Những năm gần đây, nhiệt độ mùa xuân tại Hàn Quốc có chiều hướng ấm dần. Nhiệt độ bình quân trong tháng 3 trên cả nước từng đạt 8,1 độ C năm 2018 và 7,9 độ C năm 2020.Do nhiệt độ cao nên hoa xuân năm nay cũng nở sớm hơn. Tại Seoul, hoa anh đào bắt đầu nở từ ngày 24/3, sớm nhất trong 99 năm lịch sử quan trắc từ năm 1922.Trong tháng trước, lượng mưa ghi nhận được là 109,2 mm, cao thứ 4 kể từ sau năm 1973. Năm có lượng mưa tháng 3 cao nhất là 1996 (118,5 mm). Đặc biệt, vào ngày 1/3, trên cả nước có mưa và tuyết lớn do ảnh hưởng của khối áp thấp.Cục khí tượng và thủy văn giải thích nhiệt độ tháng 3 cao là do xoáy cực và dòng tia mạnh hình thành tại tại khu vực vĩ độ cao đã chặn khối không khí lạnh Bắc Cực, làm cường độ của khối áp cao Siberia suy yếu.Ngoài ra, do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina (nhiệt độ nước biển tại khu vực nhiệt đới Trung và Đông Thái Bình Dương duy trì ở mức thấp bất thường), nên nhiệt độ nước biển khu vực nhiệt đới Tây Thái Bình Dương duy trì ở mức cao, dòng không khí đi lên phát triển mạnh. Khi tới gần Hàn Quốc, luồng khí này lại đổi chiều đi xuống, phát triển thành khối áp cao.