Thủ tướng Chung Sye-kyun sắp sửa xin từ chức

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun, người được đánh giá là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Tổng thống nhiệm kỳ tới của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, sẽ chính thức xin từ chức, sớm là trong tuần sau.Một quan chức cấp cao đảng Dân chủ đồng hành trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin Yonhap ngày 5/4 cho biết ông Chung dự kiến sẽ xin Tổng thống từ chức vào tuần tới, sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Đông. Ông Chung dự kiến sẽ thăm Iran để giải quyết dứt điểm vấn đề Tehran bắt giữ tàu chở hóa chất Hankuk Chemi của Hàn Quốc và thuyền trưởng.Quan chức này cho biết vẫn chưa rõ ông Chung quay trở lại đảng Dân chủ đồng hành ngay sau khi nộp đơn từ chức hay là chờ cho tới khi Quốc hội phê chuẩn ứng cử viên Thủ tướng mới rồi mới từ chức.Trước đó, từng có tin ông Chung từ chức vào cuối năm ngoái, nhưng do dịch COVID-19 tái bùng phát, cùng với lịch trình bầu cử địa phương bổ sung 7/4 nên Thủ tướng đã tạm hoãn việc từ chức.Tuy nhiên, lần này Thủ tướng Chung nhận định việc từ chức sẽ giúp ích cho quá trình Tổng thống Moon Jae-in cải tổ Nội các và điều hành quốc gia thời gian nhiệm kỳ còn lại, trong bối cảnh cục diện chính giới có thể sẽ biến động lớn tùy theo kết quả bầu cử địa phương bổ sung 7/4.Nhiều ý kiến cho rằng Tổng thống Moon sẽ chọn người kế nhiệm chức Thủ tướng xuất thân ngoài vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla), khác với cựu Thủ tướng Lee Nak-yon và ông Chung.Hiện tại, đảng cầm quyền đang tiến cử cựu Bộ trưởng Hành chính và an toàn Kim Boo-kyum quê ở thành phố Daegu, nhằm xây dựng hình ảnh đoàn kết địa phương. Ông Kim từng được các nhân sự của đảng Dân chủ đồng hành tiến cử khi lựa chọn vị trí Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống vào cuối năm ngoái.Trong khi đó, một ứng cử viên khác đang nổi lên là ông Lee Tae-bok, người từng giữ chức Cố vấn Phúc lợi và lao động và Bộ trưởng Y tế và phúc lợi thời Chính phủ cựu Tổng thống Kim Dae-jung. Ông Lee quê ở tỉnh Nam Chungcheong, là biểu tượng cho phong trào lao động Hàn Quốc. Ông được coi là "anh cả" của phong trào vận động dân chủ, từng bị chính quyền cựu Tổng thống Chun Doo-hwan xử tù 7 năm 4 tháng vì lãnh đạo phong trào đấu tranh chống chính quyền quân đội. Có tin cho rằng quan chức cấp cao của đảng cầm quyền đã gặp trực tiếp ông Lee để dò hỏi về ý định giữ chức Thủ tướng.Mặt khác, một số ý kiến nêu ra khả năng Thủ tướng mới sẽ là một chuyên gia về kinh tế, trong bối cảnh bài toán lớn nhất cuối nhiệm kỳ Tổng thống Moon Jae-in chính là khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế do dịch COVID-19 gây ra.