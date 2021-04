Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc vẫn ở mức cao

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 6/4, Hàn Quốc ghi nhận thêm 478 ca nhiễm COVID-19, gồm 460 ca phát sinh trong cộng đồng và 18 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm tính đến nay đạt 106.230 ca.Số ca nhiễm bình quân ngày một tuần gần đây là 500,6 ca/ngày, lần đầu tiên kể từ tháng 1 vượt mốc 500 ca/ngày, thỏa mãn điều kiện áp dụng giãn cách xã hội mức 2,5 (số ca nhiễm trên toàn quốc từ 400 đến trên 500 ca).Ca nhiễm có tình trạng bệnh nguy kịch là 112 ca, thêm 4 ca tử vong do COVID-19. Số người đã tiêm phòng vắc-xin COVID-19 đến nay đạt gần 1 triệu người.Trong cuộc họp cùng ngày của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết xu hướng lây nhiễm đang lan rộng từ thủ đô Seoul và khu vực lân cận sang nhiều địa phương khác trên cả nước. Đặc biệt, Thủ tướng lo ngại tái bùng phát làn sóng lây nhiễm khi nhiều trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm nhưng không làm xét nghiệm.Thủ tướng Chung lấy dẫn chứng vụ một giáo viên nhà trẻ ở thành phố Incheon dương tính với COVID-19, lây nhiễm cho 18 người khác bao gồm đồng nghiệp trong trường và học sinh. Hiệu trưởng nhà trẻ này sau khi tử vong cũng có kết quả dương tính với COVID-19. Ông Chung cho biết trước khi phát sinh lây nhiễm tập thể, giáo viên và các học sinh đã đến bệnh viện nhiều lần do có dấu hiệu cảm cúm nhưng không làm xét nghiệm COVID-19.Thủ tướng Chung một lần nữa khẳng định nguồn lực y tế vẫn đảm bảo, kêu gọi người dân làm xét nghiệm nếu có triệu chứng. Mặc dù hiểu rằng người dân cảm thấy mệt mỏi, song Thủ tướng mong người dân sẽ cảnh giác và tuân thủ triệt để các quy định phòng dịch.