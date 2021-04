Nhiều nhân vật nổi tiếng lên án tội phạm thù ghét người châu Á tại Mỹ

Photo : YONHAP News

Nhiều người gốc Á tại Mỹ ngày 5/4 (giờ địa phương) đã biểu tình trước Tòa án thành phố New York, yêu cầu chính quyền thành phố có biện pháp đảm bảo an toàn trên đường phố, ga tàu điện ngầm cho người châu Á trước các hành vi kỳ thị, thù ghét.Vào cuối tháng trước, một người phụ nữ gốc Hàn ngoài 60 tuổi đã bị hành hung trên một con đường thuộc quận Manhattan. Thủ phạm đã bị bắt giữ và xét xử sơ thẩm. Hệ thống camera giám sát của một cửa hàng đã ghi lại được vụ hành hung này. Vụ việc bị coi là trường hợp điển hình của tội phạm thù ghét nhắm vào người châu Á.Nhiều nhân vật nổi tiếng cũng đang lên tiếng phản đối hành vi thù ghét người châu Á, như giáo sư Victor Cha của Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) thuộc trường Đại học Georgetown (Mỹ), người từng giữ chức Vụ trưởng Vụ châu Á thuộc Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng (NSC) thời Chính phủ cựu Tổng thống George Bush.Trên trang Twitter cá nhân, ông Vitor Cha nhấn mạnh bản thân mình sinh ra tại New York, làm việc vì lợi ích của nước Mỹ. Vậy nhưng ông vẫn đang khổ sở vì những lời nhục mạ phân biệt chủng tộc "hãy cút về nước".Ngôi sao bóng rổ Stephen Curry đã mang giầy có in khuôn mặt của diễn viên gốc Á nổi tiếng Lý Tiểu Long khi thi đấu trên sân khách tại thành phố Atlanta. Hành động này của anh vừa nhằm tưởng niệm những người đã hy sinh trong vụ xả súng ở Atlanta ngày 17/3, vừa nhằm lên án tội phạm thù ghét nhắm vào người gốc Á.Tờ Thời báo New York phân tích trong quý I năm nay, cảnh sát đã tiếp nhận số vụ phạm tội thù ghét người châu Á cao hơn tổng số vụ cả năm 2020. Tờ báo này lo ngại số vụ trên thực tế, bao gồm cả các vụ chưa được khai báo, còn cao hơn nhiều.