IMF giữ nguyên dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc 2021

Photo : YONHAP News

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 6/4 công bố báo cáo “Triển vọng kinh tế thế giới tháng 4”, trong đó giữ nguyên dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2021 là 3,6%. Trong tháng trước, IMF đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc lên 3,6%, cao hơn 0,5% so với mức dự đoán hồi tháng 1 (3,1%).IMF cũng điều chỉnh tăng dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 đối với hầu hết các quốc gia, trong đó tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Mỹ dự đoán đạt 6,4%, cao hơn 1,3% so với dự báo hồi tháng 1; Trung Quốc 8,4%, khu vực đồng tiền chung euro 4,4%.IMF cho biết đã quyết định nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế các nước trên thế giới bởi cho rằng nền kinh tế sẽ phục hồi nhanh hơn so với dự báo hồi đầu năm, quan trọng hơn là các nước đã mở rộng tiêm phòng vắc-xin COVID-19 và tích cực tung ra gói tài chính kích thích kinh tế. Bên cạnh đó, sự phục hồi mạnh mẽ của các nước phát triển, điển hình như Mỹ, là động lực to lớn để cải thiện tỷ lệ tăng trưởng kinh tế. Trước đó, Quốc hội Mỹ tháng 3 đã thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD.Tuy nhiên, IMF nhận định xu hướng phục hồi này sẽ không đồng đều ở tất cả các nước trên thế giới. Các nước đang phát triển, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 sẽ có tốc độ phục hồi kinh tế chậm hơn so với các nước phát triển.Chính phủ Seoul đánh giá dù tỷ lệ tăng trưởng của các nền kinh tế lớn dự báo đạt cao hơn Hàn Quốc, song năm ngoái Hàn Quốc đã ngăn chặn tốt cú sốc từ dịch COVID-19. Các nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch COVID-19, từng giảm ghi nhận mức giảm Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sâu trong năm trước sẽ có tỷ lệ tăng trưởng năm tiếp theo cao hơn do hiệu ứng cơ sở.