Bộ Thống nhất tiến hành khảo sát toàn bộ gia đình ly tán liên Triều

Photo : KBS News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc bắt đầu tiến hành khảo sát tình hình thực tế gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiêu (1950-1953) từ ngày 6/4 đến cuối tháng 10. Đối tượng khảo sát lần này gồm khoảng 48.000 người từng đăng ký trên hệ thống thông tin gia đình ly tán của Bộ.Năm nay Bộ Thống nhất lần đầu tiên khảo sát với cả đối tượng là người cư trú tại nước ngoài như Mỹ. Theo cơ sở dữ liệu gia đình ly tán của Bộ Thống nhất, trong số người đăng ký có 1.173 người đang cư trú tại nước ngoài, trong đó 786 người đang sinh sống tại Mỹ.Đợt khảo sát lần này nhằm cập nhật các thông tin liên quan đến gia đình ly tán như địa chỉ, số điện thoại liên lạc, nguyên nhân ly tán, tình trạng gia đình; nắm bắt và lắng nghe nhu cầu gặp mặt người thân của các gia đình bị ly tán do chiến tranh.Cuộc khảo sát này được tiến hành 6 năm một lần, căn cứ theo "Luật về xác minh tình trạng sinh, tử và thúc đẩy giao lưu đối với gia đình ly tán liên Triều". Đây là đợt khảo sát thứ ba được tiến hành sau hai lần trước đó là vào năm 2011 và 2016.Một quan chức Bộ Thống nhất cho biết đối tượng khảo sát năm 2011 có khoảng 81.000 người, song do nhiều thành viên gia đình ly tán tuổi cao đã qua đời, đối tượng khảo sát năm nay giảm hơn 40% so với năm 2011.