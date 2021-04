Cán cân vãng lai Hàn Quốc thặng dư 10 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 7/4 đã công bố thống kê sơ bộ về cán cân quốc tế. Theo đó, cán cân vãng lai của Hàn Quốc tháng 2 đạt thặng dư 8,03 tỷ USD, tăng 1,62 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái (6,41 tỷ USD). Cán cân vãng lai ghi nhận thặng dư tháng thứ 10 liên tiếp, kể từ tháng 5 năm 2020.Tuy nhiên, quy mô thặng dư của cán cân hàng hóa tháng 2 đạt 6,05 tỷ USD, giảm 550 triệu USD so với một năm trước. Cán cân dịch vụ đạt thặng dư 130 triệu USD, tăng 1,57 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Cán cân cước vận chuyển đường biển và hàng không tăng vọt khiến cán cân vận chuyển đảo chiều từ thâm hụt 20 triệu USD trong tháng 2 năm ngoái thành thặng dư 810 triệu USD trong tháng 2 vừa qua.Cán cân thu nhập gồm lương và các khoản thu từ đầu tư cũng đạt thặng dư 2,12 tỷ USD, tăng 900 triệu USD so với một năm trước do thu nhập từ cổ tức tăng.