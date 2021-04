Điện tử Samsung và LG đạt lợi nhuận cao bất ngờ trong quý I

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử Samsung Hàn Quốc ngày 7/4 công bố số liệu kinh doanh sơ bộ quý I/2021. Trong quý trước, Samsung đạt doanh thu 65.000 tỷ won (58,2 tỷ USD), tăng 17,48% so với một năm trước. Lợi nhuận của hãng đạt 9.300 tỷ won (8,3 tỷ USD), tăng 44,19%.Doanh thu quý I năm nay ở mức tương tự với mức kỷ lục xác lập vào quý III năm ngoái là 66.960 tỷ won (59,9 tỷ USD). Tuy nhiên, lợi nhuận kinh doanh đã vượt xa dự báo của thị trường là khoảng 8.900 tỷ won (7,9 tỷ USD).Giới chuyên gia phân tích trong tháng 3, dòng điện thoại di động Galaxy A và Galaxy S21 mà Samsung cho ra mắt vào tháng 1 vừa qua đạt doanh số tích cực, góp phần nâng tổng doanh thu mảng điện thoại di động của Samsung. Vào ngày 26/3, doanh số Galaxy S21 đã vượt ngưỡng 1 triệu chiếc sau 57 ngày kể từ khi ra mắt. Ngoài ra, doanh số tai nghe không dây Galaxy Buds, một mặt hàng lợi nhuận cao, cũng khả quan, góp phần cải thiện lợi nhuận kinh doanh của hãng.Doanh số mảng thiết bị điện tử gia dụng, như tivi, cũng liên tục tăng từ cuối năm ngoái, do nhu cầu giải trí tại nhà tăng trong mùa dịch COVID-19.Tuy nhiên, lợi nhuận quý I của mặt hàng chíp bán dẫn được cho là vào khoảng 3.500 đến 3.600 tỷ won (3,13 đến 3,2 tỷ USD), không bằng quý I năm ngoái là 4.120 tỷ won (3,6 tỷ USD).Hãng điện tử LG cũng ghi nhận lợi nhuận kinh doanh theo quý cao kỷ lục, vượt xa dự báo của thị trường. Trong quý I, doanh thu của LG đạt 18.800 tỷ won (16,8 tỷ USD), lợi nhuận đạt 1.500 tỷ won (1,3 tỷ USD), đều là mức cao kỷ lục xét theo quý, bất chấp thâm hụt mảng điện thoại di động mà LG đã quyết định rút lui.Giới doanh nghiệp phỏng đoán doanh số mảng điện tử gia dụng của LG đã lần đầu đạt ngưỡng 6.000 tỷ won (5,37 tỷ USD), lợi nhuận trên 800 tỷ won (716,4 triệu USD) nhờ doanh số khả quan từ các dòng máy điều hòa mới, và mặt hàng tivi cao cấp. Doanh số tăng được phân tích là do nhu cầu tăng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có xu hướng hồi phục, tiêu dùng bùng nổ sau một thời gian bị kìm nén.