Dân số Hàn Quốc giảm tự nhiên ba tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc cho biết tính đến 31/3, dân số theo đăng ký chứng minh thư tại Hàn Quốc đạt 51.705.905 người, giảm 123.118 người so với số liệu tính đến ngày 31/12 năm ngoái, xu hướng giảm ba tháng liên tiếp.Nguyên nhân dân số giảm được phân tích là do có 116.177 người không xác định được nơi cư trú dài hạn, 10.370 người là do dân số giảm tự nhiên. Theo Luật chứng minh thư sửa đổi, Hàn Quốc lần đầu tiến hành điều tra với những người không xác định được nơi cư trú tại các phường, xã trên toàn quốc. Những người không đăng ký nơi cư trú trên 5 năm bị loại khỏi thống kê về dân số.Nối tiếp năm ngoái, tổng số hộ gia đình tại Hàn Quốc đã tiếp tục tăng 0,28%, đạt 23.157.385 hộ. Số thành viên bình quân hộ gia đình trong quý I năm nay là 2,23 người, thấp kỷ lục. Tỷ lệ hộ gia đình trên 4 người lần đầu tiên giảm xuống dưới 20%, đạt 19,6%, mức thấp kỷ lục. Ngược lại, tỷ lệ hộ gia đình một thành viên đạt 39,5%, xác lập mức cao nhất.Trong quý I/2021, chỉ có duy nhất hai địa phương là thành phố Sejong và tỉnh Gyeonggi có dân số tăng so với cuối năm ngoái.