Hai ứng cử viên đối lập nhiều khả năng đắc cử chức Thị trưởng Seoul và Busan

Photo : YONHAP News

Theo kết quả thăm dò ý kiến tại địa điểm bỏ phiếu cuộc bầu cử địa phương bổ sung 7/4 do ba đài phát thanh và truyền hình lớn nhất Hàn Quốc là KBS, MBC, SBS tiến hành, ứng cử viên Oh Se-hoon của đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đạt tỷ lệ ủng hộ 59%, nhiều khả năng sẽ đắc cử chức Thị trưởng Seoul. Ứng cử viên Park Young-sun của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đạt 37,7%, thua ông Oh tới 21,3%.Tỷ lệ ủng hộ ông Oh áp đảo cả ở cử tri nam và nữ. Theo độ tuổi, ông Oh đạt tỷ lệ ủng hộ cao ở lớp cử tri trẻ 20-30 tuổi, cử tri trên 60 tuổi. Trong khi đó, bà Park đạt tỷ lệ ủng hộ cao ở cử tri nam 40 tuổi, cử tri nữ dưới 20 tuổi.Tại thành phố Busan, ứng cử viên Park Heong-joon của đảng Sức mạnh quốc dân cũng giành được tỷ lệ ủng hộ áp đảo 64%, vượt xa đối thủ là ứng cử viên Kim Young-choon của đảng Dân chủ đồng hành chỉ đạt 33%, nhiều khả năng đắc cử. Ngoài ra, tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên đảng đối lập tại đây cũng vượt trội hơn cả ở cử tri nam và nữ. Ngoại trừ cử tri độ tuổi 40, ông Park đều giành được tỷ lệ ủng hộ quá bán ở mọi nhóm tuổi, đặc biệt cao ở nhóm cử tri trên 60 tuổi (trên 70%).Kết quả thăm dò trên do ba đài truyền hình lớn ủy thác cho ba cơ quan thăm dò ý kiến như Hankook Research tiến hành với khoảng 15.000 cử tri (10.114 cử tri ở Seoul và 5.639 thị dân Busan) tham gia bỏ phiếu từ 6 giờ sáng tới 7 giờ tối ngày 7/4 tại 50 điểm bỏ phiếu ở Seoul và 30 điểm bỏ phiếu ở Busan.Kết quả khảo sát tiến hành ở Seoul và Busan có độ tin cậy 95% và lần lượt có sai số ±1,7%, ±2,3%.