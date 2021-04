Phe đối lập giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử địa phương bổ sung 7/4

Photo : YONHAP News

Cuộc bầu cử địa phương bổ sung bầu ra Thị trưởng Seoul và Busan đã diễn ra trong ngày 7/4. Theo hệ thống dự đoán người đắc cử "Decision-K" của Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), ứng cử viên Oh Se-hoon và ứng cử viên Park Heong-joon của đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đã chắc chắn đắc cử chức Thị trưởng Seoul và Busan.Trước đó, theo kết quả thăm dò ý kiến tại điểm bỏ phiếu do ba đài truyền hình lớn nhất Hàn Quốc là KBS, MBC và SBS tiến hành, ứng cử viên Oh Se-hoon và ứng cử viên Park Heong-joon áp đảo về tỷ lệ phiếu bầu so với các đối thủ của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành.Ngay trong công tác kiểm phiếu ban đầu, ứng cử viên Thị trưởng Seoul của phe cầm quyền là bà Park Young-sun và ứng cử viên Thị trưởng Busan là Kim Young-choon đều thua cách biệt các ứng cử viên phe đối lập, công nhận thất bại.Quyền Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Kim Tae-nyeon trong quá trình theo dõi công bố kết quả thăm dò ý kiến tại địa điểm bầu cử cũng không đưa ra ý kiến gì đặc biệt.Sau khi hai ứng cử viên của đảng mình đã chắc chắn giành chiến thắng áp đảo, Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng Sức mạnh quốc dân Kim Jong-in phát biểu kết quả này đã thể hiện sự "bùng nổ" của ý dân.Ứng cử viên đắc cử chức Thị trưởng sẽ bắt đầu nhiệm kỳ ngay khi có công bố kết quả bầu cử chính thức, với nhiệm kỳ là một năm hai tháng, cho tới ngày 30/6 năm sau.Cuộc bầu cử địa phương bổ sung lần này có số cử tri tham gia bằng một phần tư tổng số cử tri sẽ tham gia bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ tới vào tháng 3 năm sau, nên được đánh giá là "trận đánh mở màn" cho bầu cử Tổng thống.