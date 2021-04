Ứng cử viên đối lập chiến thắng cách biệt hai chữ số trong cuộc bầu cử địa phương bổ sung 7/4

Photo : YONHAP News

Cuộc bầu cử địa phương bổ sung ngày 7/4 tại Hàn Quốc đã có kết quả là chiến thắng áp đảo dành cho đảng đối lập Sức mạnh quốc dân trước đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành. Ở cả hai khu vực bầu chọn Thị trưởng Seoul và Busan, ứng cử viên phe đối lập đều nhận được số phiếu bầu cách biệt hai chữ số so với ứng cử viên phe cầm quyền, chiếm thế thượng phong trong tất cả vị trí lãnh đạo các cấp địa phương.Trong cuộc bầu cử Thị trưởng Seoul, ứng cử viên đảng Sức mạnh quốc dân Oh Se-hoon chiến thắng với tỷ lệ ủng hộ 57,5%, đạt 2.798.788 phiếu bầu, vượt xa 18,3% so với ứng cử viên đảng Dân chủ đồng hành Park Young-sun. Tỷ lệ ủng hộ bà Park là 39,18% với 1.907.336 phiếu bầu.Ông Oh Se-hoon dẫn trước bà Park Young-sun ở tất cả 25 quận thuộc thành phố Seoul. Đặc biệt, ở quận có tỷ lệ bỏ phiếu cao như Gangnam và Seocho, bà Park chỉ giành được lần lượt 24,32% và 26,74%. Ngay tại các quận Gwanak và Gangbuk, nơi yếu thế của ứng cử viên Oh, tỷ lệ phiếu bầu dành cho ông lần lượt đạt 50,97% và 51,21%, vượt qua bà Park hơn 6% phiếu bầu.Trong diễn biến tương tự, ứng cử viên Thị trưởng Busan của đảng Sức mạnh quốc dân Park Heong-joon giành được 62,67% tỷ lệ ủng hộ, tương đương 961.576 phiếu bầu, chiến thắng áp đảo ứng cử viên đảng Dân chủ đồng hành Kim Young-choon với tỷ lệ cách biệt 28,25%. Tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Kim là 34,42% (528.135 phiếu bầu).Ứng cử viên đắc cử Thị trưởng Busan Park Heong-joon cũng dẫn trước ứng cử viên Kim Young-choon ở tất cả 16 quận của thành phố Busan.Ngoài ra, ứng cử viên phe đối lập Seo Dong-Wook và Oh Tae-wan cũng hạ gục ứng cử viên phe cầm quyền trong cuộc bầu cử vào vị trí Chủ tịch quận Nam (thành phố Ulsan) và Chủ tịch huyện Uiryeong (tỉnh Nam Gyeongsang).Đảng Sức mạnh quốc dân cũng có thêm 4 ứng cử viên chiến thắng trong cuộc bầu cử 6 thành viên hội đồng tỉnh và thành phố, 6 ứng cử viên trong 9 thành viên hội đồng huyện.