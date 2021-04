Hàn Quốc tạm dừng tiêm vắc-xin hãng AstraZeneca

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc quyết định hoãn lịch tiêm vắc-xin COVID-19 của hãng dược AstraZeneca (Anh) vốn dự kiến bắt đầu từ ngày 8/4 cho đối tượng là nhân viên làm việc tại các trường đặc biệt dành cho trẻ khuyết tật, nhân viên phòng y tế, nhân sự điều dưỡng trường mẫu giáo, cấp I và cấp II. Ngoài ra, Chính phủ cũng tạm dừng việc tiêm chủng vắc-xin này hiện đang tiến hành với đối tượng dưới 60 tuổi.Nhóm xúc tiến tiêm chủng vắc-xin COVID-19 giải thích đã đưa ra quyết định tạm dừng tiêm vắc xin COVID-19 của AstraZeneca để theo dõi kết quả điều tra của Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) về mối liên hệ giữa việc tiêm vắc-xin và biến chứng gây đông máu của một số trường hợp được báo cáo gần đây. Nhóm dự kiến sẽ đưa ra kết luận về việc có nối lại công tác tiêm chủng vắc-xin của hãng dược Anh hay không vào cuối tuần này.Ngày 7/4 (giờ địa phương), Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu đã thông báo kết quả đánh giá của Ủy ban an toàn vắc-xin thuộc EMA về mối liên quan giữa vắc-xin AstraZeneca và các trường hợp xuất hiện hiện tượng đông máu. Cơ quan này kết luận hiện tượng đông máu bất thường vẫn là một “tác dụng phụ cực hiếm gặp”. Xét về tổng thể, EMA đánh giá so với rủi ro thì lợi ích mà vắc-xin AstraZeneca mang lại vẫn lớn hơn.Trong cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 8/4, Thủ tướng Chung Sye-kyun chỉ thị Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thận trọng xem xét nội dung đánh giá của cộng đồng quốc tế về tính an toàn của vắc-xin, để đưa ra kết luận khoa học và công bố kết quả một cách minh bạch.