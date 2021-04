Seoul xúc tiến thảo luận chặt chẽ với các nước liên quan để sớm nối lại đàm phán Mỹ-Triều

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 8/4 đã mở cuộc họp Ủy ban thường trực Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) do Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Yoo Young-min chủ trì, rà soát tình hình an ninh trên bán đảo Hàn Quốc.Các quan chức tham dự cuộc họp nhất trí sẽ thảo luận chặt chẽ với các nước liên quan để nhanh chóng nối lại đàm phán Mỹ-Triều sớm nhất có thể. Tiếp đó, liên quan đến Thế vận hội mùa hè Tokyo dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới, các ủy viên thường trực nhất trí nỗ lực ngoại giao để sự kiện thể thao quốc tế này diễn ra thành công, an toàn và hoà bình với các biện pháp phòng dịch triệt để.Tại cuộc họp, các ủy viên thường trực NSC cũng lên án các hành động đàn áp bạo lực của quân đội và cảnh sát Myanmar, thúc giục quân đảo chính nước này dừng ngay các cuộc đàn áp đẫm máu nhắm vào dân thường. Hội đồng an ninh quốc gia cũng sẽ tích cực tìm kiếm đối sách như tăng cường tư thế sẵn sàng để bảo vệ công dân và doanh nghiệp Hàn Quốc ở nước sở tại.