Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 9/4 công bố hoãn cuộc tập trận "Ulchi Taegeuk" sang nửa cuối năm, thay vì vào tháng 5 như mọi năm, để tập trung mọi nguồn lực Chính phủ vào phòng ngừa sự lây lan của dịch COVID-19 và tiêm chủng vắc-xin một cách ổn định.Bộ Hành chính và an toàn nhận định trong thời điểm hiện nay, việc dốc mọi nguồn lực để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm lần thứ 4, cũng như triển khai nhanh chóng, an toàn kế hoạch tiêm chủng vắc-xin COVID-19 đã tiến hành từ tháng 2 là điều hết sức quan trọng.Bộ trưởng Hành chính và an toàn Jeon Hae-cheol cho biết trong nửa đầu năm nay, các ban ngành sẽ tự diễn tập đối phó với các tình huống nguy cấp. Bộ Hành chính sẽ cân nhắc tới tình hình tiêm chủng vắc-xin COVID-19, thời điểm hình thành miễn dịch cộng đồng để xây dựng phương án diễn tập nửa cuối năm.Cuộc diễn tập "Ulchi Taegeuk" được Chính phủ Hàn Quốc triển khai từ năm 2019, kết hợp giữa cuộc tập trận "Ulchi" đối phó với tình huống nguy cấp và cuộc tập trận quân sự "Taegeuk" của quân đội. Trong cuộc tập trận này có nội dung diễn tập đối phó với các tình huống khủng hoảng quốc gia như thiên tai, sự cố quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, và với các tình huống thời chiến như uy hiếp quân sự.