Hàn Quốc tổ chức “Tuần lễ văn hóa Hanbok xuân 2021”

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc ngày 8/4 cho biết sẽ cùng Trung tâm chấn hưng Hanbok thuộc Viện thiết kế và thủ công mỹ nghệ Hàn Quốc (KCDF), tổ chức sự kiện “Tuần văn hóa Hanbok xuân 2021” từ 9-18/4 trên toàn quốc.Trong thời gian diễn ra sự kiện, ba cụm rạp chiếu phim là CGV Myeongdong, CGV ga Myeongdong và CGV Piccadilly 1958 sẽ tổ chức chương trình tặng vé xem phim Hàn Quốc miễn phí dành cho 1.000 khán giả mặc trang phục truyền thống Hanbok đến rạp nhanh nhất.Hai thành viên nhóm nhạc nữ Momoland là Jooe và Hye-bin sẽ đại diện mặc Hanbok ra sân và đánh bóng mở màn trong trận bóng chày giữa đội tuyển LG Twins và SSG Landers diễn ra ngày 11/4 trên sân bóng chày Jamsil (thủ đô Seoul).Từ ngày 13-25/4, triễn lãm “K-pop và Hanbok” sẽ được tổ chức tại Trung tâm thiết kế Dongdaemun (DDP) ở thủ đô Seoul, trưng bày những bộ Hanbok mà nhóm nhạc và nghệ sĩ K-pop như Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), Oh My Girl, Zico, Chung Ha từng mặc để quay MV hoặc biểu diễn trên sân khấu.Ngoài ra, tại 23 công xưởng làm Hanbok trên toàn quốc, chương trình hướng dẫn làm Hanbok dành cho khách tham quan sẽ được tổ chức hàng ngày. Người dân có thể trải nghiệm may trang phục Hanbok, chỉnh sửa, làm những tiểu phẩm và búp bê. Du khách có thể truy cập trang web chính thức của sự kiện (hanbokweek.com) để tìm hiểu thông tin chi tiết chương trình, công xưởng và đăng ký tham gia trong thời gian diễn ra sự kiện.Bên cạnh đó, 7 chính quyền địa phương trong đó có quận Jongno (Seoul), thành phố Namwon, Jeonju (tỉnh Nam Jeolla), thành phố Gyeongju, Sangju (tỉnh Bắc Gyeongsang), thành phố Jinju (tỉnh Nam Gyeongsang) sẽ tổ chức chương trình triển lãm và sự kiện trải nghiệm kết hợp giữa Hanbok và văn hóa địa phương.