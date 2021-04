Chi tiêu hộ gia đình Hàn Quốc năm 2020 thay đổi lớn do dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 8/4 công bố kết quả điều tra "Xu hướng chi tiêu hộ gia đình năm 2020”. Theo đó, chi tiêu bình quân của một hộ gia đình trong năm ngoái đạt 2,4 triệu won (2.148 USD)/tháng, giảm 2,3% so với năm 2019, mức giảm lớn nhất kể từ khi bắt đầu thống kê cả hộ gia đình một thành viên năm 2006.Tiêu dùng cho quần áo và giày dép chưa đến 120.000 won (107,1 USD)/tháng, giảm 14% so với một năm trước do dịch COVID-19 lây lan, người dân hạn chế ra ngoài. Tiêu dùng cho các hoạt động văn hóa giải trí, ăn uống và du lịch đều bị thu hẹp. Ngược lại, chi tiêu cho thực phẩm, đồ uống tăng 14%, sức khỏe bao gồm khẩu trang tăng 9%.Cục thống kê quốc gia phân tích nguyên nhân người dân thắt chặt chi tiêu là do dịch COVID-19 khiến hoạt động giải trí bị hạn chế, thêm vào đó là rủi ro tái bùng phát dịch bệnh cũng khiến người dân có xu hướng chỉ chi tiêu cho những đồ dùng thiết yếu.Xét theo thu nhập, chi tiêu bình quân của nhóm 20% hộ gia đình có thu nhập thấp nhất là 1.058.000 won (944 USD)/tháng, trong đó hơn một nửa là khoản chi cho ăn uống và chi phí thuê nhà. Đây cũng là nhóm duy nhất chi tiêu bình quân tháng tăng trong năm 2020. Tỷ trọng chi tiêu các hạng mục cần thiết của hộ gia đình năm ngoái vượt 40%.