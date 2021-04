Nối lại tiêm vắc-xin của hãng dược AstraZeneca, trừ người dưới 30 tuổi

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 12/4, Hàn Quốc ghi nhận thêm 587 ca nhiễm COVID-19, gồm 560 ca phát sinh trong cộng đồng và 27 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm COVID-19 đến nay là 110.146 ca.Số ca nhiễm bình quân ngày trong tuần vừa qua là 628 ca. Số ca nhiễm phát sinh trong cộng đồng vượt mốc 600 ca/ngày chỉ sau ba tháng.Nhóm xúc tiến tiêm chủng vắc-xin COVID-19 của Hàn Quốc ngày 11/4 đã mở buổi họp báo tại trụ sở Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), thông báo nối lại kế hoạch tiêm phòng quý II áp dụng vắc-xin của hãng dược AstraZeneca (Anh) từ ngày 12/4.Trước đó, một số trường hợp đông máu sau khi tiêm vắc-xin của hãng dược AstraZeneca được báo cáo. Trước tình hình này, Chính phủ Hàn Quốc ngày 7/4 đã quyết định hoãn lịch tiêm vắc-xin COVID-19 của hãng dược Anh vốn dự kiến bắt đầu từ ngày 8/4 cho đối tượng là nhân viên làm việc tại các trường đặc biệt dành cho trẻ khuyết tật, nhân viên phòng y tế, nhân sự điều dưỡng trường mẫu giáo, cấp I và cấp II. Ngoài ra, Chính phủ cũng tạm dừng việc tiêm chủng loại vắc-xin này hiện đang tiến hành với đối tượng dưới 60 tuổi.Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) ngày 7/4 nhận định cần tiếp tục tiêm vắc-xin của hãng dược AstraZeneca bởi so với rủi ro thì lợi ích mà vắc-xin AstraZeneca mang lại vẫn lớn hơn. Trong khi đó, Cơ quan quản lý dược phẩm và sản phẩm y tế Anh (MHRA) khuyến nghị tiêm vắc-xin khác cho người dưới 30 tuổi không mắc các bệnh lý nền.Qua đó, theo khuyến nghị của Ủy ban chuyên môn về tiêm chủng, nhóm xúc tiến tiêm chủng quyết định tiếp tục tiêm vắc-xin của hãng dược AstraZeneca từ ngày 12/4, song loại nhóm dưới 30 tuổi ra khỏi đối tượng tiêm chủng vắc-xin này. Nhóm xúc tiến tiêm chủng giải thích nguyên nhân là bởi nhóm dưới 30 tuổi không nhận nhiều lợi ích khi tiêm, chứ không phải do lo ngại rủi ro phát sinh hiện tượng đông máu sau khi tiêm.Ngoài ra, nhóm xúc tiến tiêm chủng cũng khuyên những người đã tiêm mũi một vắc-xin AstraZeneca nếu không có phản ứng phụ thì nên tiêm mũi hai cùng loại.Cơ quan này cho biết sẽ xây dựng hệ thống giám sát để phát hiện sớm và điều trị triệu chứng đông máu, chia sẻ ý kiến của các nhóm chuyên gia liên quan về trường hợp tương tự nhằm tăng cường năng lực chẩn đoán và điều trị.Giám đốc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) Jung Eun-kyeong cho biết việc nối lại lịch tiêm vắc-xin AstraZeneca được quyết định sau khi cân nhắc thận trọng về tính an toàn và căn cứ khoa học. Bà Jung nhấn mạnh Chính phủ có kế hoạch hợp tác với giới y tế và các chuyên gia để điều trị kịp thời khi xuất hiện phản ứng phụ và công bố thông tin liên quan một cách minh bạch, qua đó, kêu gọi người dân tiếp tục tiêm chủng theo thứ tự nếu sức khỏe đảm bảo.