Tạm dừng hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí ở Seoul và khu vực lân cận, thành phố Busan

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lan rộng, các cơ sở kinh hoạt dịch vụ giải trí như quán rượu, quán bar, vũ trường ở Seoul và khu vực lân cận thủ đô, thành phố Busan sẽ tạm dừng hoạt động kinh doanh từ ngày 12/4.Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định duy trì lệnh giãn cách xã hội mức 2 đối với thủ đô Seoul và địa phương lân cận, mức 1,5 đối với các địa phương còn lại và lệnh cấm tụ tập trên 5 người thêm ba tuần, tức đến ngày 2/5. Ngoài ra, các buổi gặp mặt gia đình trực hệ bao gồm cả trẻ nhỏ được cho phép tối đa 8 người. Lệnh hạn chế thời gian hoạt động kinh doanh vẫn áp dụng cho các cơ sở tập trung đông người như nhà hàng, quán cà phê, cơ sở thể thao trong nhà, phòng karaoke. Tuy nhiên, nếu tình hình dịch trở nên nghiêm trọng hơn, Chính phủ không loại trừ khả năng chỉ cho phép các cơ sở này ở Seoul và khu vực lân cận mở cửa kinh doanh đến 9 giờ tối, thay vì đến 10 giờ tối như hiện nay.Cơ quan phòng dịch cũng sẽ tăng cường rà soát, xử phạt các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp như quán rượu, các hoạt động môi giới nhân viên tại quán karaoke. Tại trung tâm thương mại và chuỗi siêu thị lớn, quầy dùng thử, không gian nghỉ ngơi cho khách hàng cũng tạm dừng hoạt động.Bên cạnh đó, các địa phương còn lại vẫn duy trì lệnh giãn cách xã hội mức 1,5. Do đó, cơ sở tập trung đông người như quán cà phê, nhà hàng, cơ sở thể thao trong nhà, trung tâm biểu diễn trong nhà và cơ sở kinh doanh giải trí như quán rượu, quán bar, vũ trường vẫn hoạt động bình thường, không bị giới hạn thời gian kinh doanh.Tuy nhiên, các cơ sở này phải ghi lại lịch sử ra vào của khách hàng bằng cách quét mã QR, khoảng cách an toàn cho phép là 8m2/người, sử dụng găng tay khi dùng chung đồ vật như xúc xắc, thẻ bài.Hình thức kinh doanh bán hàng tận nhà chỉ được phép hoạt động đến 10 giờ tối. Nếu đến rạp chiếu phim, phòng biểu diễn, phòng trò chơi điện tử theo nhóm, thì người đi cùng phải ngồi cách một ghế để giữ khoảng cách an toàn. Các trận đấu thể thao và hoạt động tôn giáo chỉ được sử dụng dưới 30% số ghế.