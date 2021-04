Hàn Quốc thu thuế tài sản cao gấp 1,7 lần bình quân OECD

Photo : Getty Images Bank

Theo kết quả phân tích của Viện nghiên cứu tài chính công Hàn Quốc, trong năm tài khóa 2019, tỷ lệ thu thuế trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc đạt 20,1%.Trong khi đó, tỷ lệ thu thuế trên GDP của 37 nước thành viên Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cùng thời điểm trên là 24,9%, cao hơn 4,8% so với Hàn Quốc.Điều này có nghĩa là Hàn Quốc thu thuế ít hơn so với các nước có cùng quy mô kinh tế trong OECD. Tuy nhiên, tỷ lệ thu thuế của Hàn Quốc lại đang có chiều hướng tăng dần.Các nước thành viên OECD có tỷ lệ thu thuế trên GDP bình quân đạt 24,4% năm 2014, tăng lên 25% năm 2016, sau đó giữ ở mức 24,8% năm 2017, 24,9% năm 2019, không có biến động lớn. Trong khi đó, tỷ lệ thu thuế của Hàn Quốc lại tăng dần từ 17,3% năm 2014, đạt 20,1% vào năm 2018 và 2019.Tỷ lệ thu thuế của Hàn Quốc tương đối thấp so với các nước lớn, nhưng tỷ trọng thuế tài sản ở mức cao. Thuế tài sản ở đây bao gồm cả thuế xe ô tô, thuế thừa kế, thuế quà tặng, thuế giao dịch chứng khoán, thuế bất động sản tổng hợp. Thu thuế tài sản của Hàn Quốc chiếm 3,3% GDP, gấp 1,7 lần bình quân OECD là 1,9%. Tỷ trọng thuế doanh nghiệp trên GDP của Hàn Quốc là 3,8%, cũng cao hơn so với bình quân OECD là 3%.Ngược lại, thu thuế thu nhập cá nhân đạt 5,4% trên GDP, thấp hơn bình quân OECD là 8,3%, tức chỉ bằng khoảng hai phần ba. Tỷ trọng thuế giá trị gia tăng trên GDP là 4,6%, thấp hơn bình quân OECD là 7%.Tóm lại, Hàn Quốc đánh thuế cao với tài sản, trong khi thu ít thuế thu nhập hơn so với các nước khác.Tỷ lệ gánh nặng thuế và an sinh xã hội trên GDP của người Hàn năm ngoái là 27,7%, thấp hơn so với bình quân OECD là 33,8%.