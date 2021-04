Tân Thị trưởng Seoul hối thúc Chính phủ phê chuẩn bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19

Photo : YONHAP News

Tân Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon ngày 12/4 cho biết sẽ chuyển đổi mô hình phòng dịch bằng quy chế áp dụng đồng loạt như hiện nay sang mô hình phòng dịch kết hợp hài hòa với dân sinh. Ông Oh Se-hoon hối thúc Chính phủ tích cực xem xét việc áp dụng bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19.Hiện tại, Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) vẫn chưa cấp phép bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19, nên sản phẩm này vẫn chưa được sử dụng trong nước. Thị trưởng Seoul hối thúc MFDS sớm phê chuẩn sử dụng bộ kit này.Theo ông Oh, bộ kit trên cho kết quả trong vòng từ 10-30 phút, đang được sử dụng rộng rãi trong công tác phòng dịch ở các nước như Mỹ, Anh, Đức. Đặc biệt, tại Mỹ, sản phẩm này còn được bán ở các hiệu thuốc và cửa hàng thực phẩm. Tại Anh đang phân phát miễn phí một tuần hai lần bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19. Ở Hàn Quốc, đã có một vài doanh nghiệp tự phát triển bộ kit xét nghiệm nhanh và xuất khẩu ra nước ngoài.Ông Oh cũng cho biết đã bắt tay vào lập hướng dẫn giãn cách xã hội riêng của thành phố Seoul, đưa ra quy tắc phòng dịch phù hợp theo từng ngành nghề kinh doanh để thay thế các tiêu chuẩn hiện hành.Thành phố sẽ đẩy mạnh hơn nữa quy tắc phòng dịch, giảm thiểu thiệt hại doanh thu cho các hộ kinh doanh, xử lý cứng rắn các doanh nghiệp vi phạm, tăng cường trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp trong công tác phòng dịch.Ông Oh cho biết sẽ thảo luận đầy đủ với các hiệp hội, tổ chức, đoàn thể, lập hướng dẫn cho tới cuối tuần này, để thảo luận với Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương về thời điểm và cách thức triển khai vào tuần sau.Tân Thị trưởng nhấn mạnh nếu hướng dẫn giãn cách xã hội riêng của thành phố được triển khai, cho phép sử dụng bộ kit xét nghiệm nhanh, thì thời gian mở cửa kinh doanh sẽ được kéo dài hơn so với hiện nay tùy theo từng ngành nghề, tạo ra hiệu quả lớn, trở thành một bước ngoặt hoàn toàn mới cho hệ thống phòng dịch COVID-19.