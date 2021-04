Hàn Quốc ghi nhận 542 ca nhiễm COVID-19 mới

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 13/4, Hàn Quốc ghi nhận thêm 542 ca nhiễm COVID-19, gồm 528 ca phát sinh trong cộng đồng và 14 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm tính đến nay đạt 110.688 ca.Thêm 5 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 1.775 ca. Xét theo địa phương, thủ đô Seoul phát sinh 156 ca nhiễm, tỉnh Gyeonggi 163 ca, thành phố Busan 39 ca, thành phố Ulsan 32 ca. Đã có tổng cộng khoảng hơn 1,19 triệu người được tiêm phòng vắc-xin COVID-19.Hệ số lây nhiễm, thể hiện một bệnh nhân mắc COVID-19 có thể lây cho bao nhiêu người khác, trong tuần trước là 1,12 người, tức một người có thể khiến 1,12 người nhiễm bệnh. Tỷ lệ số ca nhiễm không rõ nguồn lây là 28,2%, xu hướng tăng ba tuần liên tiếp.Cơ quan phòng dịch cảnh báo quy mô làn sóng lây nhiễm lần 4 có thể còn nghiêm trọng hơn so với làn sóng lây nhiễm lần 3. Tuần này được cho là bước ngoặt mang tính quyết định việc làn sóng thứ 4 có bùng phát hay không.Nhằm đối phó, đẩy lùi dịch bệnh, cơ quan phòng dịch có kế hoạch tận dụng tối đa khả năng xét nghiệm để mở động đối tượng kiểm tra, tăng cường hỗ trợ để sớm áp dụng bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19.Ngoài ra, Chính phủ sẽ thành lập nhóm rà soát phòng dịch liên ngành Chính phủ, do Bộ trưởng các ban ngành chịu trách nhiệm, phụ trách từng cơ sở tương ứng.