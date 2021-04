Seoul lấy làm tiếc về việc Tokyo quyết định xả nước thải nhiễm xạ ra biển

Photo : YONHAP News

Sáng ngày 13/4, Chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn giữa các Bộ trưởng hữu quan, như Bộ Ngoại giao, Bộ Hải dương và thủy sản, Ủy ban an toàn năng lượng nguyên tử dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng điều phối Nhà nước Koo Yun-cheol.Sau cuộc họp, Chính phủ công bố lập trường lấy làm tiếc về việc Nhật Bản chính thức quyết định phương án xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển, khẳng định sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết vì sự an toàn của người dân.Chánh Văn phòng Koo nêu rõ quyết định của Tokyo là tuyệt đối không thể chấp nhận được. Chính phủ Seoul hối thúc Tokyo công khai thông tin và kiểm chứng về toàn bộ quá trình xử lý nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima.Tiếp đó, ông Koo cho biết sẽ truyền đạt rõ ràng lập trường phản đối của người dân Hàn Quốc với Chính phủ Nhật Bản, yêu cầu Tokyo có biện pháp cụ thể phòng ngừa thiệt hại tới môi trường biển và sự an toàn của người dân Hàn Quốc. Seoul cũng sẽ truyền đạt lập trường phản đối trên tới cộng đồng quốc tế, như Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), đề nghị cộng đồng quốc tế kiểm chứng một cách khách quan về tính an toàn.Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục thực hiện triệt để hơn nữa việc kiểm tra nồng độ phóng xạ với thực phẩm nhập khẩu và giám sát xuất xứ hàng hóa.Từ tháng 10/2018, Chính phủ Hàn Quốc đã lập ra nhóm chuyên trách chung giữa các ban ngành hữu quan, đối phó với vấn đề Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ ra biển. Seoul vẫn đang thực thi lệnh cấm nhập khẩu thủy sản từ 8 tỉnh của Nhật Bản gần khu vực nhà máy Fukushima, đồng thời giám sát chặt chẽ về nồng độ phóng xạ với các thủy sản nhập khẩu vào trong nước.Các nước láng giềng đưa ra phản ứng trái ngược về quyết định trên. Truyền thông Trung Quốc, như Tân Hoa Xã, đồng loạt bày tỏ lo ngại quyết định lần này của Tokyo có thể gây ra ô nhiễm biển nghiêm trọng, đồng thời nhận định Trung Quốc có thể sẽ cùng các nước láng giềng khởi kiện Nhật Bản. Ngược lại, Bộ Ngoại giao Mỹ lại đưa ra lập trường ủng hộ, cho rằng quyết định của Tokyo được căn cứ theo các tiêu chuẩn an toàn quốc tế.