Chính giới và tổ chức dân sự Hàn Quốc lên án quyết định xả nước thải nhiễm xạ ra biển của Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Chính giới Hàn Quốc đồng loạt bày tỏ lấy làm tiếc và lên án mạnh mẽ việc Nhật Bản quyết định xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển.Chủ tịch Ủy ban chính sách đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Hong Ik-pyo ngày 13/4 phát biểu việc Chính phủ Nhật Bản ra quyết định xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima ra biển trong khi không hề được sự đồng ý của các nước láng giềng là đe dọa tới sự an toàn của người dân và môi trường biển, vi phạm tiêu chuẩn quốc tế.Người phát ngôn đảng Công lý Oh Hyun-joo chỉ trích mặc dù Chính phủ Tokyo cho rằng quyết định xả nước thải nhiễm xạ ra biển là nhằm tái thiết khu vực Fukushima, nhưng điều này chỉ mang đến tai ương vô cùng lớn cho ngư dân Nhật Bản và các nước láng giềng. Đảng Công lý hối thúc Nhật Bản cùng các quốc gia Thái Bình Dương như Trung Quốc, Đài Loan, Bắc Triều Tiên lập ra một cơ quan đối phó với vấn đề này.Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân cũng chỉ trích quyết định của Tokyo là vô trách nhiệm, hối thúc mạnh mẽ nước này rút lại quyết định gây đe dọa tới sức khỏe và sự an toàn của người dân các nước láng giềng.Các tổ chức dân sự cũng đồng loạt lên tiếng phản đối mạnh mẽ. "Liên minh dân sự vì dỡ bỏ hạt nhân" quy tụ hơn 30 tổ chức dân sự trong nước ngày 13/4 đã mở một buổi họp báo trước trụ sở cũ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul. Các tổ chức này chỉ ra rằng mặc dù Tokyo tuyên bố sẽ pha loãng nước thải nhiễm xạ cho tới mức không còn gây hại cho cơ thể người, rồi sau đó mới tuần tự thải ra biển, nhưng suy cho cùng tổng lượng chất nhiễm xạ vẫn không hề thay đổi. Nếu xả nước nhiễm xạ ra biển thì sẽ gây ra tai ương không thể khôi phục cả hệ sinh thái và con người. Các tổ chức này yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc cũng phải tích cực lên tiếng phản đối.Cuộc vận động phản đối quyết định của Chính phủ Tokyo cũng đang được hưởng ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tổ chức môi trường quốc tế "Hòa bình xanh" đang tiến hành cuộc vận động ký tên phản đối, với hashtag là #Dừng xả nước thải nhiễm xạ Fukushima.​