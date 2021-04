Tổng thống hoan nghênh tân Thị trưởng Seoul lần đầu tham dự cuộc họp Nội các

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các trực tuyến vào ngày 13/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chúc mừng ông Oh Se-hoon đắc cử chức Thị trưởng Seoul và lần đầu tham dự cuộc họp Nội các.Thị trưởng Oh đã đắc cử trong cuộc bầu cử địa phương bổ sung 7/4 vừa qua, lần đầu tham dự cuộc họp Nội các vào cùng ngày và gửi lời chào tới Tổng thống. Vị trí Thị trưởng Seoul dù không phải là thành viên Nội các nhưng cũng có thể tham dự cuộc họp Nội các.Tân Thị trưởng thể hiện quyết tâm hợp tác về mặt chính sách cùng Chính phủ trung ương để tìm ra những đề án tối ưu nhất, tăng cường hạnh phúc cho không chỉ người dân Seoul mà còn với toàn thể người dân Hàn Quốc.Ông Oh cho rằng không thể duy trì cơ chế phòng dịch như hiện nay, hy sinh nhóm đối tượng là giới tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Để thay đổi hệ thống phòng dịch, Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm (MFDS) phải sớm phê duyệt sử dụng bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19.Trước đó, tân Thị trưởng từng bày tỏ suy nghĩ rằng ông đang đóng vai trò là thành viên duy nhất phe đối lập tham gia vào cuộc họp Nội các của Chính phủ đương nhiệm.