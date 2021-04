Doanh số ô tô tại thị trường Hàn Quốc cao kỷ lục trong quý I

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 13/4 đã công bố tài liệu “Xu hướng ngành công nghiệp ô tô hàng tháng”. Theo đó, doanh số bán xe ô tô quý I tại thị trường trong nước đạt 432.349 chiếc, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái, thành tích cao nhất chỉ xét riêng trong quý I.Trong quý vừa qua, sản xuất ô tô đạt 908.823 chiếc, tăng 12,2% so với một năm trước; xuất khẩu ô tô tăng 16,9%, đạt 555.430 chiếc. Kim ngạch xuất khẩu ô tô đạt 11,92 tỷ USD, tăng 31,5% so với quý I năm ngoái, cao thứ ba sau kim ngạch xuất khẩu của cùng kỳ năm 2014 và 2012.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên giải thích việc đẩy mạnh cơ cấu mặt hàng xuất khẩu như chuyển đổi các dòng xe xuất khẩu chủ lực sang dòng ô tô thể thao SUV và ô tô thân thiện với môi trường, giúp đơn giá tăng mạnh, góp phần thúc đẩy giá trị gia tăng cao từ xuất khẩu xe ô tô.Xuất khẩu ô tô thân thiện với môi trường trong quý I đạt 92.000 chiếc, mức cao kỷ lục. Tỷ trọng doanh số bán ô tô thân thiện môi trường tại thị trường trong nước đạt 15,9%, cao nhất trong các quý từ trước đến nay.Tuy nhiên, sản xuất, tiêu thụ nội địa và thành tích xuất khẩu ô tô trong tháng 3 giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Sản xuất ô tô trong tháng 3 đạt 333.848 chiếc, giảm 9,5%; tiêu thụ trong nước đạt 171.340 chiếc, giảm 0,9%; xuất khẩu đạt 203.837 chiếc, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2020.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên phân tích sản lượng ô tô trong tháng 3 giảm một phần do ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài như thiếu nguồn cung chíp bán dẫn dùng cho ô tô. Ngoài ra, nhu cầu trong nước và xuất khẩu giảm do hiệu ứng cơ sở từ việc nhu cầu của tháng 3 năm ngoái cao.