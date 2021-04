Số người hưởng trợ cấp tìm việc làm tháng 3 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 12/4 công bố báo cáo "Xu hướng thị trường lao động tháng 3". Trong tháng trước, tổng số người được hưởng trợ cấp tìm việc là 759.000 người, vượt qua mốc kỷ lục 730.000 người của tháng 7 năm ngoái.Tổng số tiền chi trả trong tháng trước là 1.179 tỷ won (1,05 tỷ USD), thấp hơn một chút so với quy mô chi trả tháng 7 năm ngoái là 1.188,5 tỷ won (1,05 tỷ USD).Bộ Tuyển dụng và lao động phân tích ngoài cú sốc tuyển dụng do dịch COVID-19, số tiền chi trả trợ cấp tìm việc làm tăng còn do ảnh hưởng của việc Chính phủ nâng mức hỗ trợ, nhằm tăng cường tính chất hỗ trợ sinh kế của khoản trợ cấp này.Trong tháng trước, tổng số người tham gia bảo hiểm tuyển dụng là 14.079.000 người, tăng 322.000 người (2,3%) so với cùng kỳ năm trước. Số người tham gia bảo hiểm tuyển dụng ở ngành dịch vụ là 9.624.000 người, tăng 2,8%. Số người tham gia bảo hiểm ở ngành y tế, phúc lợi tăng thêm 110.000 người, ngành khoa học kỹ thuật chuyên môn tăng 50.000 người. Ngược lại, số người tham gia bảo hiểm tuyển dụng ngành nhà hàng, khách sạn lại giảm 35.000 người do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.Bộ Tuyển dụng và lao động giải thích do các dịch vụ không tiếp xúc, trực tuyến ngày càng phổ biến hơn, tâm lý tiêu dùng hồi phục sau khi Chính phủ triển khai tiêm chủng vắc-xin COVID-19 từ cuối tháng 2, đã khiến số người tham gia bảo hiểm tuyển dụng ở lĩnh vực dịch vụ tăng.Số người tham gia bảo hiểm tuyển dụng ở ngành chế tạo, trụ cột của nền công nghiệp Hàn Quốc, là 3.580.000 người, tăng thêm 32.000 người (0,9%) so với cùng kỳ năm trước.Tuy nhiên, các chỉ số tuyển dụng được cải thiện không hẳn thể hiện sự hồi phục nền kinh tế trên thực tế, mà được cho là bởi hiệu ứng cơ sở, vì cú sốc tuyển dụng do dịch COVID-19 được phản ánh vào số liệu từ tháng 3 năm ngoái.